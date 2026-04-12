Policija otkrila detalje brutalnog sudara BMW-a i Tesle: Dijelovi letjeli posvuda, oštećen i parkirani auto

Jutro nakon prometne nesreće ispred Mosta slobode koja je uznemirila građane, policija nam je otkrila detalje. Potvrdili su nam da je do nesreće došlo u subotu u 23.20 sati. BMW-om zagrebačkih tablica upravljao je 25-godišnjak iz Bosne i Hercegovine Ulicom Hrvatske bratske zajednice u smjeru juga, prema Novom Zagrebu. Međutim, kretao se trakom za skretanje u lijevo. Ušao je u raskrižje neprilagođenom brzinom, nastavio vožnju ravno u smjeru juga, iako je bio u traci za skretanje te nije držao dovoljnu udaljenost. Naletio je na rubni kamen koji ga je bacio na Teslu u traci pored. Vozač (23) Tesle vinkovačkih tablica kretao se istim smjerom.

BMW se nastavio nekontrolirano kretati i na kraju je naletio i na prometni znak. I BMW-u i Tesli je ispao kotač u nesreći, a dijelovi automobila letjeli su posvuda. Jedan komad oštetio je i parkirano vozilo pored ceste.

'Čulo se kao eksplozija'

Oba vozača bit će sankcionirana zbog neprilagođene brzine, a ni jedan nije bio pod utjecajem alkohola. Iz policije su potvrdili da su na mjestu nesreće bila dva vozača i tri putnika. U nesreći nitko nije ozlijeđen.

Podsjetimo, o nesreći smo izvijestili sinoć nakon što nam je čitateljica javila i poslala fotografije. Ispričala je kako su automobili odletjeli prema Mostu slobode od siline udarca.

"Oba automobila su išla iz smjera Lisinskog prema Mostu slobode, vozaču Tesle nije jasno kako i u kojem se trenutku BMW stvorio kraj njega", rekla nam je čitateljica.

U BMW-u je bilo petero mladih osoba oko 20 godina koje su, kako tvrdi čitateljica, više puta jurile tim pravcem.

"Vozač BMW-a već je tri puta prošao kroz raskrižje kao luđak", rekla nam je čitateljica i dodala kako je susjed s balkona sve vidio.

"Frcale su iskre, scena kao u filmu. Gume su na različitim dijelovima, a zvuk je bio zastrašujuć", ispričala je.

"To je tako grunulo da sam ja mislila da je potres, zastrašujuća nesreća, ali svi su živi", opisala je i dodala: "Čulo se kao eksplozija, čudo da je itko ovo preživio".

Prema njezinim riječima, policija je na mjesto događaja stigla 28 minuta nakon nesreće. Hitna pomoć još nije stigla iako djeluje kao da nitko nije teže ozlijeđen. Mladi iz BMW-a sjedili su neko vrijeme na rizolu, vjerojatno u šoku.