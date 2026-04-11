Bordeli, prostitutke i pijane noći: Sve mu je praštala, a danas izgledaju prisniji nego ikad

Unatoč burnoj prošlosti prepunoj skandala, Coleen (40) i Wayne Rooney (40) ponovno su se zajedno pojavili u javnosti i pokazali da su i dalje nerazdvojni. Na prestižnim konjičkim utrkama Grand National na stazi Aintree djelovali su opušteno i zaljubljeno, izmjenjujući nježnosti i osmijehe pred okupljenima. Coleen Rooney zablistala je u elegantnoj krem haljini, dok ju je Wayne Rooney pratio u klasičnom odijelu, ostavljajući dojam skladnog i sretnog para.

Njihov zajednički izlazak dolazi nedugo nakon raskošne proslave Coleenina 40. rođendana, održane na njihovu imanju u Cheshireu, gdje su okupili najbliže prijatelje i obitelj. Iako su godinama punili naslovnice zbog njegovih preljuba, pijanstava i posjećivanja bordela, čini se da su sve turbulencije ostavili iza sebe te danas ponovno djeluju prisno i povezano.