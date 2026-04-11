Tko je dama u žutom koja je bila glavna zvijezda varaždinske špice?

Varaždinske ulice i trgovi i ove su subote oživjeli uz brojne građane koji su iskoristili nešto svježije, ali stabilno vrijeme za šetnju, kavu i druženje u centru grada. Nakon hladnijeg razdoblja, proljeće se polako vraća pa su Varaždinke i Varaždinci ponovno ispunili gradsku jezgru, bilo da su došetali, stigli biciklom ili se zaputili u omiljeni kafić ili na varaždinski plac. Subotnja rutina uključivala je i šetnje s djecom i kućnim ljubimcima, a iako je temperatura mogla biti koji stupanj viša, to nije umanjilo živost i ugodnu atmosferu u gradu.

Kako je izgledala još jedna tipična travanjska špica u Varaždinu, zabilježio je fotograf portala Varaždinski.hr.