Zbogom Porsche? Denza napada Europu superautomobilom i brutalnim punjenjem

Kineski automobilski div BYD službeno je lansirao svoju premium marku Denza na europskom tržištu, označivši početak novog poglavlja u borbi za prevlast u segmentu luksuznih električnih vozila. Na glamuroznom događaju održanom u pariškoj operi Palais Garnier, Denza je predstavila dva impresivna modela, sportski shooting brake Z9 GT i prostrani monovolumen D9, s jasnom ambicijom da izazove etablirane europske gigante poput Porschea, Mercedesa i BMW-a.

Ambiciozan ulazak na premium tržište

Denza, brand rođen 2010. godine iz suradnje BYD-a i Daimlera (danas Mercedes-Benz), sada je u potpunom vlasništvu kineske tvrtke i pozicioniran je kao njezin luksuzni adut. Pod sloganom "Tehnologija pokreće eleganciju", Denza ne skriva svoje namjere. "Vjerujemo da je ovo vrijeme da tehnologija inspirira ljude diljem svijeta, a Denza je u jedinstvenoj poziciji da to isporuči," izjavila je potpredsjednica BYD-a Stella Li, naglasivši kako iza branda stoji snaga od 120.000 inženjera.

Europska ofenziva započinje u sedam ključnih zemalja, uključujući Njemačku, Francusku i Italiju, s planom da se do kraja 2026. godine pokrije više od trideset europskih država i otvori preko 150 prodajnih salona. Da bi dodatno pojačali svoj globalni profil, angažirali su i poznatog glumca Daniela Craiga kao globalnog ambasadora marke.

Zvijezda večeri - Denza Z9 GT

Glavna atrakcija pariške premijere bio je Denza Z9 GT, elegantni shooting brake dugačak preko pet metara, dizajniran pod palicom Wolfganga Eggera. Ovaj model izravno cilja na kupce Porsche Taycana, a njegove performanse ostavljaju bez daha. Potpuno električna verzija opremljena je s tri motora, jednim sprijeda i dva straga, koji zajedno isporučuju nevjerojatnih 850 kW (oko 1156 KS). To mu omogućuje ubrzanje od nula do 100 km/h za samo 2,7 sekundi, dok maksimalna brzina doseže 270 km/h.

Baterija kapaciteta 122,5 kWh, bazirana na drugoj generaciji BYD-ove Blade tehnologije, osigurava WLTP doseg od 600 kilometara. No, Z9 GT nije samo sirova snaga. Opremljen je naprednom tehnologijom neovisnog upravljanja stražnjim kotačima, što mu omogućuje iznimnu agilnost i manevre poput "rakovog hoda" za kretanje dijagonalno u uskim prostorima. Unatoč svojim dimenzijama, krug okretanja mu je samo 4,62 metra. Unutrašnjost nudi spoj luksuza i tehnologije, s golemim 17,3-inčnim središnjim zaslonom i vrhunskim Devialet zvučnim sustavom s dvadeset zvučnika. Predviđena početna cijena za električni Z9 GT u Europi iznosi oko 115.000 eura, a kasnije se očekuje i plug-in hibridna verzija s cijenom od oko 101.000 eura.

Revolucija u punjenju s velikim 'ali'

Jedan od najintrigantnijih elemenata Denzine ponude je nova "Flash Charging" tehnologija. BYD tvrdi da njihov sustav snage do 1.500 kW može napuniti bateriju do 70 posto kapaciteta za samo pet minuta, dok je za punjenje do vrha potrebno devet minuta. Čak i u ekstremnim uvjetima na minus 30 Celzijevih stupnjeva, punjenje traje tek dvanaest minuta.

Međutim, postoji značajno ograničenje. Iz tvrtke su priznali kako je ova nevjerojatna brzina punjenja putem jednog kabela trenutno moguća samo s utikačem dizajniranim za kinesko tržište. Ostaje nejasno koje će se brzine moći postići u Europi i kada će infrastruktura biti prilagođena. Unatoč tome, BYD je najavio ambiciozan plan izgradnje 6.000 brzih punionica izvan Kine, od čega će polovica, odnosno 3.000, biti instalirana u Europi do kraja 2026. godine.

D9: Luksuzni monovolumen za obitelj i posao

Drugi model predstavljen europskoj publici je Denza D9, prostrani i luksuzni monovolumen sa sedam sjedala. Ovaj model, koji se u Kini nudi od 2022., u Europu stiže u plug-in hibridnoj (DM-i) izvedbi. Nudi impresivan čisto električni doseg od 210 kilometara, dok kombinirani doseg s punim spremnikom goriva i napunjenom baterijom iznosi čak 950 kilometara. Dizajniran je da udobno smjesti sedam odraslih osoba visine 1,80 metara, zajedno s njihovom prtljagom, što ga čini idealnim za duža putovanja i poslovne potrebe.

Denzin dolazak nedvojbeno će uzburkati europsko tržište premium automobila. S kombinacijom vrhunskog dizajna, nevjerojatnih performansi i napredne tehnologije, kineski brand ima sve adute da postane ozbiljan konkurent. Iako ostaju otvorena pitanja, poput prilagodbe tehnologije punjenja europskim standardima, jedno je sigurno: europski kupci dobit će veći izbor, a postojećim igračima na tržištu postavljen je novi, vrlo visok standard.