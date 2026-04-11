Izgubili ste nešto? Možda je baš ovdje, ali - prodaje se! Policija organizirala rasprodaju: Od mede do motora

Tražite povoljan bicikl, novi kofer ili mobitel? Policijska uprava zagrebačka ove subote otvorila je vrata svoje garaže i nudi građanima predmete koji već godinu dana čekaju svoje vlasnike.

Rasprodaja je započela u 8 sati u sjevernom dijelu garaže PU zagrebačke na adresi Heinzelova 98.

Predmeti, čiji se vlasnici ne pronađu u roku od godinu dana, idu na javnu prodaju ako su u stanju iskoristivosti.

"Dakle, svi koji ovu subotu navrate u Heinzelovu 98 po simboličnoj će cijeni moći kupiti bicikle, mobitele, torbe, knjige i desetke drugih različitih stvari. Vidimo se u subotu! Ponuda vrijedi do isteka zaliha", poručili su iz PU zagrebačke.