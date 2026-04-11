Svi su gledali samo u nju: Elegantna dama u bijelom zablistala na čakovečkoj špici

Tmurno subotnje prijepodne i nešto niže proljetne temperature nisu spriječile Čakovčane da izađu u centar grada, prošetaju i popiju svoj omiljeni napitak. Unatoč svježijem vremenu, gradske ulice bile su žive, a atmosfera ugodna i opuštena, dok su mnogi za svaki slučaj birali topliju, dužu odjeću. Kiše nije bilo, no osjetno svježije nego proteklog vikenda podsjetilo je da proljeće još uvijek pokazuje svoju varljivu stranu.

Među brojnim prolaznicima posebno se istaknula elegantna dama u bijelom koju su mnogi pogledi pratili dok je prolazila gradom. Fotograf eMeđimurja zabilježio je ove prizore i još jednom pokazao kako izgleda subotnja špica u središtu grada.