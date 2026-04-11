Teška prometna nesreća u Zagrebu: 'Čulo se kao eksplozija, čudo da je itko ovo preživio'
Kako nam javlja čitateljica, u sudaru su sudjelovali Tesla i BMW
U kasnim večernjim satima u Zagrebu došlo je do prometne nesreće na Aveniji Većeslava Holjevca, prije Mosta slobode.
Kako nam javlja čitateljica, na raskrižju Avenije Većeslava Holjevca i Slavonske avenije sudarili su se BMW i Tesla, a od siline udarca odletjeli su prema Mostu slobode.
"Oba automobila su išla iz smjera Lisinskog prema Mostu slobode, vozaču Tesle nije jasno kako i u kojem se trenutku BMW stvorio kraj njega", rekla nam je čitateljica.
U BMW-u je bilo petero mladih osoba oko 20 godina koje su, kako tvrdi čitateljica, više puta jurile tim pravcem. Teslom je upravljao otac koji je vozio punoljetnog sina, a muškarcu nije jasno kako je došlo do nesreće.
"Vozač BMW-a već je tri puta prošao kroz raskrižje kao luđak", rekla nam je čitateljica i dodala kako je susjed s balkona sve vidio.
"Frcale su iskre, scena kao u filmu. Gume su na različitim dijelovima, a zvuk je bio zastrašujuć", ispričala je.
"To je tako grunulo da sam ja mislila da je potres, zastrašujuća nesreća, ali svi su živi", opisala je i dodala: "Čulo se kao eksplozija, čudo da je itko ovo preživio".
Prema njezinim riječima, policija je na mjesto događaja stigla 28 minuta nakon nesreće. Hitna pomoć još nije stigla iako djeluje kao da nitko nije teže ozlijeđen. Mladi iz BMW-a sjedili su neko vrijeme na rizolu, vjerojatno u šoku.
