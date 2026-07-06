Pokušao izbjeći zaustavljeni auto pa izazvao sudar: Tri osobe teško ozlijeđene

U nedjelju u 14.25 sati u Poličniku kod Zadra, na državnoj cesti DC-08, dogodila se prometna nesreća u kojoj su tri osobe teško ozlijeđene.

Prema policiji, nesreću je izazvao vozač (34) automobila zagrebačkih registracija, u kojem su se nalazili putnica (33) koja nije bila vezana sigurnosnim pojasom i dijete u autosjedalici.

Vozač brzinu nije prilagodio uvjetima na cesti i gustoći prometa. Nakon izlaska iz blagog zavoja, pokušao je izbjeći vozilo zaustavljeno na kolniku zbog propuštanja i skretanja, skrenuo ulijevo i prešao na suprotni trak.

Tada se sudario s automobilom osječkih registracija kojim je upravljao muškarac (42), a u kojem je bila i putnica (36), državljanka Ukrajine.

Automobil zagrebačkih registracija potom se nastavio nekontrolirano kretati i sudario se s drugim automobilom zagrebačkih registracija, kojim je upravljala žena (52), a koji je u trenutku nesreće bio zaustavljen na kolniku.

Vozilo osječkih registracija nakon sudara je odbačeno izvan ceste te je udarilo u betonski dvorišni zid.

Hitna pomoć prevezla je u Opću bolnicu Zadar putnicu (33) i dijete iz prvog automobila te vozača (42) i putnicu (36) iz automobila osječkih registracija. Liječnici su kod odraslih putnika utvrdili teške ozljede, dok dijete nije ozlijeđeno.

Policija je obavila očevid, o svemu izvijestila nadležno državno odvjetništvo u Zadru te nastavlja kriminalističko istraživanje.