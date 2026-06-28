Snažno podrhtavanje kod Zadra! Građani u šoku: 'Jaka eksplozija, čula se tutnjava'

Potres je u nedjelju oko 11.25 sati zatresao područje oko Zadra. Iako se službeno još ne zna koje je jačine, više od 100 ljudi prijavilo je potres, javlja Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC).

"Grmljavina", "Zvuk i malo je treslo", "Jaka eksplozija", "Dva udara zaredom", "Dobro je grunulo u Zadru", "Čula se tutnjava", "Zvuk i zadrmalo prozore", samo su neki od komentara građana iz Dalmacije.