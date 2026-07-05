Kolone prema Zagrebu: Na A1 se zbog nesreća vozi usporeno i uz zastoje

Na A1 između čvora Karlovac i naplate Lučko mjestimice se vozi u kolonama u pokretu uz zastoje, izvijestili su u nedjelju popodne iz Hrvatskog auto-kluba.

Pojačan je promet na većini cesta. Zastoji i kolone povremeno su u zonama radova, tunela, odmorišta i naplata te na prilazima turističkim središtima.

Foto: Screenshot 'HAK'

U trajektnim lukama i pristaništima te na pojedinim graničnim prijelazima moguća su i dulja čekanja, poručuju iz HAK-a te vozače mole za oprez, strpljenje i koncentraciju, kao i da održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Na A1 Zagreb-Ploče-Karamatići zbog prometnih nesreća između čvora Donja Zdenčina i naplate Demerje te između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni.

Kolone i zastoji

Prometna je nesreća prije čvora Donja Zdenčina u smjeru Dubrovnika pa je nastala kolona duga tri kilometra.

Foto: Screenshot 'HAK'

Između čvora Karlovac i naplate Lučko mjestimice se vozi u kolonama u pokretu uz zastoje, a povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar istok u oba smjera.

Na A2 Zagreb-Macelj pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko kilometar.

Na A6 Rijeka-Zagreb: promet teče bez većih poteškoća, vozilo je u kvaru u tunelu Sopač u smjeru Rijeke pa se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Zastoji su pvremeno na Istarskom ipsilonu, u zoni radova između čvora Matulji i tunela Učka.