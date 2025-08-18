Peđa Grbin usred govora manjinskog predstavnika okrenuo leđa i otišao

Pulski gradonačelnik Peđa Grbin (SDP) i predsjednik Gradskog vijeća Valter Boljunčić (IDS) tijekom obilježavanja 79. obljetnice eksplozije na Vergaroli, nakon govora predsjednika županijskog vijeća talijanske nacionalne manjine Enija Forlanija napustili su komemoraciju.

Razloge napuštanja skupa objasnili su u zajedničkom priopćenju u kojem su naveli da je Forlani svoj govor neprimjereno iskoristio za povijesni revizionizam.

"Takvi su govori nažalost sve češći u Hrvatskoj, i mi, kao Grad, ne možemo prihvatiti da se obilježavanje ove strašne tragedije te stradanja naših sugrađana i sugrađanki, koristi u cilju lažnog prozivanja za genocid", naveli su Grbin i Boljunčić.

Pula i Istra, dodali su, oduvijek su sredine koje su prema svima pokazivale veliku tolerantnost, otvorenost i podršku suživota te je neprihvatljivo da se ova tužna obljetnica ili bilo koja druga prigoda koristi za politizaciju i širenje netolerancije.

Tragedija na Vergaroli, smatraju oni, trajna je rana u povijesti grada Pule te podsjetnik na važnost očuvanja mira, sigurnosti i zajedništva i "Grad Pula ovim putem jasno poručuje kako ne podržava i neće podržavati pokušaje politizacije te tragedije".

"Naša je zajednička obveza da Vergarolu pamtimo s dostojanstvom i s poštovanjem, odajući počast izgubljenim životima. Grad će nastaviti podržavati komemoracije i inicijative koje njeguju kulturu sjećanja, mira i međusobnog uvažavanja, a svako politiziranje ili pokušaj podjela u tom kontekstu smatramo neprihvatljivima, kao i širenje netolerancije te teorija koje se pokušavaju prikazati kao činjenice", poručili su Grbin i Boljunčić.

Duboki ožiljci za Pulu

Obraćajući se na samoj komemoraciji, Grbin je ustvrdio kako je ovaj događaj od prije 79 godina ostavio duboke ožiljke u Puli te dodao kako nažalost, svakodnevno svjedočimo prizorima nasilja i nehumanosti na televiziji, mobitelima, računalima, situacijama koje je teško i zamisliti, a kamoli prihvatiti, da ih čovjek može nanijeti drugom čovjeku.

"Na svima nama je da prenosimo priču o Vergaroli, stavljajući je u povijesni kontekst vremena, ali tumačeći je na suvremen način, prožetu jasnom i neizbježnom porukom mira, koji danas nipošto nije nešto što se podrazumijeva, u vremenima obilježenima trajnim i prijetećim ratnim sukobima", poručio je pak zamjenik pulskog gradonačelnika Vito Paoletić.

Predsjednik županijskog vijeća talijanske nacionalne manjine Enio Forlani rekao je da je Vergarola bila "dio preciznog plana etničkog čišćenja i genocida započetog s fojbama".

Smrt 116 ljudi

U eksploziji na Vergaroli, 18. kolovoza 1946. godine, u vodama prepune plaže eksplodiralo je 28 ogromnih podvodnih mina koje su sadržavale 9 tona eksploziva, što je uzrokovalo pogibiju 116 i ranjavanje 216 ljudi.

Većina žrtava bili su kupači koji su gledali godišnje veslačko natjecanje "Coppa Scarioni". Mine odložene na kupalištu je tijekom Drugog svjetskog rata u vodama oko Pule postavila talijanska ratna mornarica, da bi ih nakon rata uklonila britanska mornarica. Uzrok nesreće i moguća odgovorna osoba do danas nije identificirana, makar su britanske vojne vlasti odmah nakon eksplozije provele istragu.

U povodu obilježavanja 79. obljetnice eksplozije na Vergaroli, danas je u pulskoj Katedrali održana Sveta misa nakon koje su položeni vijenci u Parku žrtava Vergarole.

POGLEDAJTE VIDEO: Srbi oplakuju žrtve Oluje i traže život bez tolerirane mržnje: Premijer: 'Nema atmosfere straha'