Ovo je mladić koji je sa sačmaricom i kanistrom goriva ubijen na imanju Donalda Trumpa
Austin Tucker Martin iz Camerona u Sjevernoj Karolini proglašen je mrtvim na mjestu događaja
Muškarac koji je u ranim jutarnjim satima u nedjelju ubijen nakon što je pokušao ući na imanje Mar-a-Lago s puškom sačmaricom i kanistrom goriva identificiran je kao 21-godišnji Austin Tucker Martin iz Camerona u Sjevernoj Karolini.
Prema navodima izvora iz policije, Martin je likvidiran nakon što je ušao u unutarnji sigurnosni perimetar imanja bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa na Floridi. Njegova obitelj prijavila je njegov nestanak u subotu, samo dan prije incidenta. Istražitelji još uvijek utvrđuju je li oružje kupio na putu prema Floridi, piše New York Post
Incident u ranim jutarnjim satima
Pucnjava se dogodila oko 1:30 sati ujutro. Glasnogovornik Tajne službe Anthony Guglielmi potvrdio je da je nakon incidenta u vozilu osumnjičenog pronađena kutija za sačmaricu.
Prema prvim informacijama, Martin je automobilom ušao kroz vrata imanja u trenutku kada je drugo vozilo izlazilo. Kada su ga agenti i zamjenik šerifa suočili i naredili mu da odbaci oružje i kanistar goriva, on to nije učinio. Nakon što je podigao sačmaricu, policija je otvorila vatru. Proglašen je mrtvim na mjestu događaja.
Donald Trump u trenutku incidenta nije bio na Floridi, već u Bijeloj kući, gdje je u subotu navečer s prvom damom Melanijom Trump bio domaćin svečane večere za američke guvernere.
Opsesija golf terenima
Prema njegovim profilima na društvenim mrežama, Martin je bio umjetnik koji je često objavljivao crteže i akvarele s prizorima golf terena u regiji Sandhills u Sjevernoj Karolini, uključujući poznati Pinehurst.
Na njegovom Instagram profilu mogu se vidjeti crno-bijele skice i tamni akvareli, za koje se čini da prikazuju teren Quail Ridge Golf Course, udaljen 15 do 20 milja od njegova doma. Objave su bile popraćene minimalističkom elektroničkom glazbom i gotovo bez interakcije pratitelja.
Istražitelji zasad nisu potvrdili je li Martin ranije bio poznat policiji. Stanovnici južne Floride pozvani su da pregledaju svoje nadzorne kamere i eventualno dostave snimke koje bi mogle pomoći istrazi.
Reakcije Bijele kuće i FBI-ja
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt pohvalila je brzu reakciju Tajne službe, istaknuvši da su “djelovali brzo i odlučno kako bi neutralizirali ludu osobu naoružanu pištoljem i kanistrom goriva koja je provalila u dom predsjednika Trumpa”.
U istoj objavi kritizirala je demokrate zbog, kako je navela, “neodgovornih poteza” koji su doveli do djelomičnog zatvaranja vlade i utjecali na rad Ministarstva domovinske sigurnosti.
Direktor FBI-ja Kash Patel poručio je da će agencija posvetiti sve potrebne resurse istrazi.
Novi sigurnosni alarm
Incident dolazi samo nekoliko dana nakon što je muškarac iz Georgije, također naoružan sačmaricom, uhićen ispred zgrade američkog Kapitola.
Mar-a-Lago se nalazi nedaleko od Trumpova kluba u West Palm Beachu, gdje je tijekom kampanje 2024. godine zabilježen pokušaj atentata dok je Trump igrao golf. Napadač je tada osuđen na doživotni zatvor.
Iste godine Trump je preživio i napad tijekom predizbornog skupa u Pennsylvaniji, kada je napadač ispalio više hitaca i okrznuo mu uho prije nego što je neutraliziran.
Istraga o posljednjem incidentu u Mar-a-Lagu je u tijeku.