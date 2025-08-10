Ovaj OPG besplatno dijeli 100 tona lubenica i dinja, razlog je žalostan: 'Došli smo do toga...'

OPG Čor iz Križnica, malog mjesta kod rijeke Drave odlučilo je besplatno podijeliti 100 tona lubenica i dinje. Kako navode, razlog tome je što tržište nije prepoznalo interes za domaće poljoprivredne proizvode.

Iz OPG-a poručuju da su proizvodi odlične kvalitete te da im je žao da sve propadne.

"Kako nitko ne želi naše domaće poljoprivredne proizvode, kao što su dinje i lubenice slatke kao med, jer eto uvozno je valjda bolje, a nama je žao da nam propadne cca 60 tona lubenica i cca 40 tona dinja i da ne palimo malčer i malčiramo pa Vas pozivamo ako trebate i želite jesti domaći proizvod slobodno bez ustručavanja dođite u Ķrižnicu preko rijeke Drave na kućni broj 53 gdje iste te proizvode DIJELIMO", stoji u objavi OPG-a Čor.

'Naša Vlada polako uništava sve'

Potporu OPG-u pružili su i mnogi korisnici na društvenim mrežama. "Pa zar je do toga došlo da se stvarno domaća proizvodnja želi do kraja uništiti? Velika potpora prijatelju, nadan se da to neće baš tako završit", poručila je Marija. "E ovo je zbilja žalosno", komentirala je Ivana.

"Kapa do poda što ste odlučili podijeliti. Nažalost, naša Vlada polako ali sigurno uništava sve. Poljoprivrednike prve, jer moraju sve domaće uništiti da bi se uvukli u guzicu EU. Nažalost, "mali" čovjek to jedini osjeti na svojoj koži", komentirala je Ružica.

"Ljudi dragi, žalosno je do čega vas je dovela ova lopovska vlast. Doći ćemo sigurno do vas po lubenicu i dinju i ne, ne želimo da nam je donirate. Imali ste troškove i nadam se da će ljudi koji dođu do vas dati svoj doprinos da vam se barem malo olakša. Lijepo je znati da još ima Čovjeka u ovoj slučajnoj državi", kaže Damir.

