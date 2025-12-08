FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MAJSTOR NIKSI /

Šou Nikole Vlašića protiv Modrića: Pogledajte kako je zabio i asistirao u sedam minuta

Šou Nikole Vlašića protiv Modrića: Pogledajte kako je zabio i asistirao u sedam minuta
×
Foto: Marco Bertorello/afp/profimedia

Vlašić je ušao u odličnu formu

8.12.2025.
21:24
Sportski.net
Marco Bertorello/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nikola Vlašić napravio je dar-mar protiv Modrićeva Milana u prvom poluvremenu u posljednjoj utakmici 14. kola Serie A. Niksi je zabio s bijele točke u 10. minuti, a onda u 17. asistirao Duvanu Zapati za 2:0.

Vlašić je ušao u odličnu formu, na posljednje dvije utakmice za Torino ima gol i asistenciju, a sada je to napravio u 17 minuta utakmice protiv Milana. Vlašić je realizirao jedanaesterac u 10. minuti što možete vidjeti OVDJE.

Sve o Serie A čitajte na portalu Net.hr. 

Sedam minuta kasnije, uzeo je loptu na svojoj polovici, brzim korakom došao je pred šesnaesterac Milana, a onda dodao na desnu stranu Duvanu Zapati koji je zabio za 2:0 i potpuno šokirao Milan za koji od prve minute igra i Luka Modrić. Asistenciju Vlašića pogledajte OVDJE

U 24. minuti Adrien Rabiot smanjio je na 2:1. 

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska nakon devet godina osvojila medalju na EP u plivanju, i to tri

Luka ModrićNikola VlašićTorinoAc MilanSerie A
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MAJSTOR NIKSI /
Šou Nikole Vlašića protiv Modrića: Pogledajte kako je zabio i asistirao u sedam minuta