Šou Nikole Vlašića protiv Modrića: Pogledajte kako je zabio i asistirao u sedam minuta

Nikola Vlašić napravio je dar-mar protiv Modrićeva Milana u prvom poluvremenu u posljednjoj utakmici 14. kola Serie A. Niksi je zabio s bijele točke u 10. minuti, a onda u 17. asistirao Duvanu Zapati za 2:0.

Vlašić je ušao u odličnu formu, na posljednje dvije utakmice za Torino ima gol i asistenciju, a sada je to napravio u 17 minuta utakmice protiv Milana. Vlašić je realizirao jedanaesterac u 10. minuti što možete vidjeti OVDJE.

Sve o Serie A čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sedam minuta kasnije, uzeo je loptu na svojoj polovici, brzim korakom došao je pred šesnaesterac Milana, a onda dodao na desnu stranu Duvanu Zapati koji je zabio za 2:0 i potpuno šokirao Milan za koji od prve minute igra i Luka Modrić. Asistenciju Vlašića pogledajte OVDJE.

U 24. minuti Adrien Rabiot smanjio je na 2:1.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska nakon devet godina osvojila medalju na EP u plivanju, i to tri