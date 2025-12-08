Vidovnjak predvidio datum kraja svijeta: 'Taj događaj bi trebao biti posljednji dan'

Pakistanski duhovni vođa Riaz Ahmed Shahi, koji je poznat po svojim proročanstvima i vođenju više duhovnih organizacija, tvrdi da će Zemlju do kraja godine pogoditi komet koji će uništiti sav život. Iako njegovi sljedbenici vjeruju u ovo apokaliptično upozorenje, znanstvena zajednica ga u potpunosti odbacuje, piše DailyStar.

U knjizi najavio 'totalnu destrukciju'

Shahi, koji je osnovao organizacije Anjuman Serfaroshan-e-Islam i Messiah Foundation International (MFI), u svojoj je knjizi The Religion of God iz 2000. godine zapisao kako će se „komet poslan od Boga“ srušiti na Zemlju u sljedećih 20 do 25 godina. Kako tvrdi, taj bi događaj trebao biti „posljednji dan svijeta“ i kazna čovječanstvu koje se, prema njegovim riječima, udaljilo od duhovnih istina.

Njegovi sljedbenici iz MFI-ja dodatno šire proročanstvo, navodeći da će navodni udar kometa izazvati razorne cnamije, potrese i kaos širom planeta.

NASA: Takve opasnosti jednostavno nema

No svemirske agencije poručuju da nema govora o ikakvoj prijetnji. Američka svemirska agencija NASA jasno navodi da nijedan poznati komet niti asteroid nije na putanji sudara sa Zemljom.

Najbliži komet koji će u idućem razdoblju proći pokraj našeg planeta je 3I/ATLAS, ali će se zadržati na sigurnoj udaljenosti od najmanje 170 milijuna milja — daleko izvan bilo kakve zone rizika.

Iako se Shahi godinama ne pojavljuje u javnosti, njegovo je proročanstvo posljednjih dana ponovo postalo viralno na društvenim mrežama. No stručnjaci ističu da se radi o neutemeljenim navodima kojima nedostaju bilo kakvi znanstveni dokazi.

