Medvjed na hoverboardu izgubio živce i nasrnuo na trenera pred publikom

Medvjed Xiong Er, bila je jedan od dva azijska crna medvjeda koji su bili prisiljeni voziti hoverboarde na stražnjim nogama za izvedbu u Hangzhou Safari parku u kineskoj pokrajini Zhejiang u subotu, piše Metro.co.uk. U jednom trenutku medvjed je izgubio živce i nasrnuo na trenera. Sve su snimile kamere.

Prije toga medvjedi su se vrtili na samobalansirajućim električnim skuterima, a svakog od njih je vodio trener. U jednom trenutku, čini se kao da se Xiong Er muči držati ravnotežu na stražnjim nogama, ali ga trener čvrsto drži za jednu od prednjih šapa i nastavlja ga vući.

Foto: Instagram/mevoiceofindians/screenshot

Trener ga je okrenuo, stavio ruku na njega i počeo ga tjerati da se povlači unatrag. U tom trenutku medvjed ga je udario. Na snimci se vidi kako Xiong Er zamahuje kandžama prije nego što je oborio trenera na tlo i nastavlja ga napadati.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Htio je mrkvicu?

Ostali djelatnici prvo su pokušavali odvuči medvjeda, ali kako nisu uspjeli, počeli su ga udarati raznim predmetima. Medvjeda su na kraju odnijeli iza pozornice, a predstava je otkazana. Upravitelji parka rekli su da ni trener ni Xiong Er nisu ozlijeđeni.

Trener, kojeg je u izvješćima nazvao Zhou Jiazhen, kasnije je tvrdio da medvjed - kojeg je trenirao od malih nogu - nije namjeravao nauditi mu i da je jednostavno pokušavao doći do vrećice mrkve koju je imao sa sobom.

"Da je stvarno htjelo napasti, ne bih sada stajao ovdje“, rekao je za novinsku agenciju Associated Press.

Unatoč tome, Xiong Er je premješten u drugi dio parka, što je obustavilo sve takozvane "demonstracije" koje uključuju azijske crne medvjede.

"Iako ni trener ni životinja nisu ozlijeđeni, naša reakcija na licu mjesta bila je nedovoljna, što je uzrokovalo neugodno iskustvo za posjetitelje. Iskreno se ispričavamo zbog toga. Također ćemo pružiti utjehu i provoditi promatranja za uključene životinje kako bismo osigurali njihovu dobrobit. Istodobno ćemo temeljito pregledati nedostatke i napraviti poboljšanja kako bismo ojačali upravljanje i hitne intervencije. Izražavamo iskrenu zahvalnost svim građanima na njihovoj brizi i podršci", stoji u službenoj objavi.

CIjelu snimku pogledajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Japanac pokazao jezive rane nakon napada medvjeda