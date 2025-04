Objavljene prve fotografije tijela pape Franje: S krunicom u rukama, izloženo je u otvorenom lijesu

Vatikan je objavio fotografije preminulog pape Franje (88) u otvorenom lijesu u njegovim odajama u kapeli pansiona Svete Marte, a tijelo će kasnije biti premješteno u baziliku svetog Petra gdje će mu vjernici moći odati posljednju počast. Odjeven je u crveno liturgijsko ruho s papinskom mitrom na glavi i krunicom u ruci, dok se nad njim moli vatikanski državni tajnik.

Komornik, odnosno privremeni poglavar crkve, i tri pomoćnika pobrinut će se da Franjin "ribarski prsten" i njegov olovni pečat budu uništeni kako ih nitko drugi ne bi mogao koristiti. Vjeruje se da će obredi žalosti trajati devet dana, a datum sprovoda još uvijek nije poznat. Inače, ukop se organizira četiri do šest dana nakon smrti, a o detaljima i točnom vremenu danas će razgovarati nekoliko kardinala koji se sastaju u Rimu.

Iako je uobičajeno da se pokojni papa pokapa u bazilici svetog Petra, očekuje se da će Franjo biti pokopan izvan Vatikana u bazilici svete Marije Velike, jednom od njegovih omiljenih mjesta. Takvu je želju izrazio u oporuci, gdje je također zatražio da bude pokopan na jednostavan način i da njegovo počivalište nosi samo natpis njegovog papinskog imena na latinskom, Franciscus.

"Grob mora biti u zemlji, jednostavan, bez posebnog ukrasa i s jedinim natpisom: Franciscus", stoji u kratkoj oporuci. "Troškovi pripreme moga pokopa bit će pokriveni donacijom dobročinitelja koju sam prenio u papinsku baziliku svete Marije Velike", dodaje se u oporuci.

Očekuje se da će sprovodu prisustvovati šefovi država i vlada iz cijelog svijeta. Papa Franjo, koji je vodio Katoličku crkvu 12 godina, umro je na Uskrsni ponedjeljak u 89. godini nakon moždanog udara.

"Smrt nije kraj svega, već početak nečega. To je novi početak, kako naslov mudro ističe, jer vječni život (…) započinje nešto što neće završiti. I upravo zato je to 'novi početak'', jer ćemo doživjeti nešto što do kraja nismo doživjeli - vječnost", napisao je papa Franjo u uvodu knjige knjige kardinala Angela Scole pod nazivom 'Nell'attesa di un nuovo inizio. Riflessioni sulla vecchiaia', ili 'Čekajući novi početak, koja bi trebala biti objavljena danas, prenose svjetski mediji.