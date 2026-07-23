Objavljena imovinska kartica šefa Hine: Kovačić i supruga samo od najma zarade preko 66.000 €

Objavljena je imovinska kartica novog ravnatelja Hrvatske izvještajne novinske agencije (Hina). Siniša Kovačić detaljno je pobrojao sve svoje i prihode supruge: šest stanova u Zagrebu, četiri apartmana na moru, polovica kuće s okućnicom u Koprivnici, garaža, voćnjak, dvije livade i izdašni prihodi od najma.

Kovačić je novinar i urednik koji je većinu karijere proveo na HRT-u. U ožujku 2016. postao je vršitelj dužnosti glavnog ravnatelja HRT-a, a nakon te funkcije ostao je urednik i voditelj na javnoj televiziji. Početkom 2018. postao je glavni urednik Hrvatske katoličke mreže koja objedinjuje Hrvatski katolički radio, Informativnu katoličku agenciju i druge katoličke medije. Od rujna 2025. Kovačić je na funkciji ravnatelja Hine - mandat bi mu trebao trajati do rujna 2029.

Imovinsku karticu podnio je u siječnju 2026., a prema njoj, Kovačić i supruga ukupno posjeduju šest stanova u Zagrebu, četiri apartmana na moru, polovicu kuće, garažu, voćnjak i dvije livade.

Značajni prihodi od najma

Bračni par od najma nekretnina ostvaruje značajne prihode. Kovačić je tako prijavio tri redovita godišnja primitka od imovine i imovinskih prava ukupne vrijednosti 28.335,88 eura godišnje te jednokratni primitak od imovine u iznosu od 5500 eura.

Njegova supruga prijavila je četiri godišnja primitka od imovine ukupne vrijednosti 35.350 eura godišnje te dodatnih 220 eura mjesečno za iznajmljeni prostor, što bi bilo još 2640 eura godišnje.

Zbroji li se sve to, bračni par Kovačić od imovine redovno godišnje prihoduje ukupno 66.325,88 eura. To je iznos bez jednokratnog primitka od 5500 eura i 220 eura mjesečnog najma koji je počeo tek u prosincu 2025.

Pribrojimo li, pak, te iznose do trenutka podnošenja imovinske kartice, prihodi od najma se penju na 71.825,88 eura (prva uplata najma od 220 eura odnosila se samo na dio mjeseca pa je iznosila 80,66 eura).

Popis nekretnina

Ukupna procijenjena vrijednost svih nekretnina bračnog para premašuje 1,5 milijuna eura.

Kovačić tako ima stan u Novom Zagrebu od 103,35 četvornih metara (procijenjen na 305.000 eura) koji je u fazi prodaje - predugovor je sklopljen, a Kovačić je već primio polog od 100.000 eura. Tu su još i stan u Zagrebu od 36,98 kvadrata (procijenjen na 130.000 eura) te stan u Zagrebu od 44,26 kvadrata (procijenjen na 172.000 eura).

Kovačić je suvlasnik polovice kuće s okućnicom u Koprivnici - 621 četvorni metar (procijenjena na 90.000 eura) - trećinu kuće dobio je od roditelja darovnim ugovorom, dodatnu šestinu otkupio je novcem koji mu je posudio član obitelji i tako postao vlasnik polovice kuće. Posjeduje i voćnjak od 708 kvadrata u Subotici Podravskoj (procijenjen na 400 eura) te livadu od 36 kvadrata (procijenjenu na 100 eura).

Bračni par ima i četiri apartmana na moru, od čega dva glase na Kovačića. Jedan apartman od 42,83 četvorna metra nalazi se u Žaboriću (procijenjen na 149.000 eura) i kupljen je kreditom, dok se preostala tri apartmana nalaze u Plomin Luci - jedan glasi na Kovačića, dva na njegovu suprugu. Svaki apartman ima po 34,14 četvornih metara (procijenjeni na 90.000 eura svaki).

Ukupna vrijednost apartmana na moru Kovačića i njegove supruge iznosi 419.000 eura, a pojedinačne cijene najma apartmana u imovinskoj kartici nisu navedene.

Imovina supruge

Supruga, uz navedeno, posjeduje stan u Zagrebu od 37,19 kvadrata (procijenjen na 120.000 eura), stan u Zagrebu od 44,47 kvadrata (procijenjen na 177.000 eura) te stan u Zagrebu od 38,07 kvadrata (procijenjen je na 133.000 eura) stečen nasljedstvom od roditelja i prodajom druge imovine. Također ima zasebnu garažu od 12,5 kvadrata (procijenjena na 32.000 eura).

Supruga je vlasnica i livade u Grebaštici površine 499 četvornih metara (procijenjena na 40.000 eura).

Nekretnine koje Kovačići posjeduju stjecane su novcem od plaća, štednje i ranije prodane imovine, prihodima od imovinskih prava, kreditima, nasljedstvom ili darovnim ugovorima.

Plaća u Hini i primanja supruge

Kovačić kao ravnatelj Hine mjesečno prima mjesečnu neto plaću u iznosu od 3897,53 eura (5991,12 eura bruto).

Njegova supruga zaposlena je u vlastitoj specijalističkoj ordinaciji dentalne medicine, ali plaća nije navedena uz napomenu da je njezin osobni dohodak poslovna tajna te da su podaci o njezinoj plaći dostavljeni Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa.

Ostala imovina

Supruga ima Mercedes GLA iz 2022. (procijenjen na 25.000 eura) koji je dobila darovnim ugovorom.

Bračni par ima i štednju ukupne vrijednosti 87.000 eura: Kovačić 46.000, a supruga 41.000 eura. Oboje imaju i police životnog osiguranja ugovorene na iznose od nekoliko tisuća eura.

Krediti

Bračni par otplaćuje četiri kredita ukupnog zbroja početnih glavnica 346.558,23 eura, a Kovačić uz to ima i beskamatnu pozajmicu od člana obitelji u iznosu od 15.000 eura. Ukupne mjesečne rate kredita iznose nešto više od 2300 eura - riječ je o početnim iznosima kredita, a ne o trenutačnom preostalom dugu.

Prihod od obrta i drugi dohodak

Kovačić je uz sve navedeno i vlasnik obrta Studio Plus za edukacijske usluge. Od te djelatnosti prijavio je 58.103,20 eura godišnjeg prihoda te naveo da je zbog preuzimanja dužnosti u Hini promijenio i suzio registrirane djelatnosti obrta.

U razdoblju dok je čekao novu obrtnicu, koja je izdana u listopadu 2025., obrt nije sklapao poslove i izdavao račune, navodi se u napomeni imovinske kartice.

Tu su još i prihod od nastavne djelatnosti u iznosu nešto višem od 7200 eura, zatim 500 eura od edukacijske djelatnosti i 1750 eura prihoda od drugog dohotka. Drugi dohodak ima prijavljen i supruga u iznosu od 3380 eura.