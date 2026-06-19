Muž guverner, a ona u Vladi... Bacili smo oko na imovinu ministrice Mikuš Žigman, impresivna je

Kad je sredinom srpnja prošle godine Nataša Mikuš Žigman imenovana novom ministricom regionalnog razvoja i fondova Europske unije na vidjelo je izašla i njena imovinska kartica.

Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije prima plaću od 4527 eura neto, a uz to jednokratno je od kapitala primila nešto više od 99 eura te mjesečno od primitaka koje se ne smatraju dohotkom i na koje se plaća porez prima mjesečno nešto više od 23 eura.

Tada je objavila i kako joj suprug radi u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (HANFA) te da za svoj rad prima plaću od 6166 eura. Pola godine nakon ažurirani su podaci o muževljevoj plaći, krajem siječnja narasla je na impresivnih 6401,80 eura.

Plaća Ante Žigmana kao šefa Hanfe bila je veća i od one hrvatskog premijera, naime Andrej Plenković za svoj rad prema posljednjim podacima prima 5738 eura neto.

Foto: sukobinteresa.hr

Imovina Žigmanovih

Nepunih godinu dana nakon, suprug ministrice Nataše Mikuš Žigman postaje novi guverner HNB-a. Na oporbenu buru o prevelikoj koncentraciji moći unutar jedne obitelji, oglasio se ministar financija Ante Ćorić nazvavši sve 'simpatičnom okolnošću'.

Obitelj Nataše Mikuš Žigman, ima dva kredita za koja mjesečno ukupno izdvajaju 1281 euro. Što se tiče nekretnina vlasnici su kuće s okućnicom u mjestu Jablanovec, čija je vrijednost procijenjena na 210.000 eura, vikendice sa zemljištem na Viru od 80.000 eura, stana i garaže u Zagrebu, čija je zajednička vrijednost 295.257 eura.

U mjestu Jablanovec imaju i dvije livade zajedničke vrijednosti 15.117 eura. Tu je još i stan u Puli, koji je u njihovom vlasništvu, a čija je cijena 168.212 eura. Obitelj ministrice ima i brojne dionice u Hrvatskom telekomu, Advanced Micro Devices, Peloton Interactive, Nvidia i Tesla, a imaju i obveznice i trezorske zapise. No, ni to nije sve, obitelj je zajedno uspjela uštedjeti 30.971 euro.

Foto: sukobinteresa.hr

Ekonomski ekspert s diplomama engleskog i njemačkog

Inače, Mikuš Žigman je i bivša državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Na tom je mjestu bila od 2016. do 2020. godine, dok je ranije - od 2012. do 2016. godine, bila je ravnateljica središnje Agencije za financiranje programa EU.

Bila je i zamjenica državne tajnice Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju programa Europske unije od 2006. do 2011. godine te stručna suradnica i načelnica odjela u Ministarstvu za vanjske poslove i europske integracije od 2000. do 2005. godine.

Diplomirala je engleski te njemački jezik i književnost na zagrebačkom Filozofskom fakultetu 1998. godine. Osim toga, Mikuš Žigman ima i magisterij suvremenih europskih studija na britanskom Sveučilištu u Brightonu. Stekla je i zvanje sveučilišnog specijalista ekonomike Europske unije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.