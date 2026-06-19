On postaje novi guverner HNB-a: Evo što sve posjeduje Ante Žigma

Hrvatski sabor u petak će glasati o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke (HNB) Anti Žigmanu, koji bi na toj poziciji trebao zamijeniti Borisa Vujčića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke (ECB) u Frankfurtu.

Ante Žigman prethodno je razriješen funkcije predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Nakon rasprave na saborskom Odboru za imenovanja, Odboru za financije i na plenarnoj sjednici, očekuje se da će danas biti potvrđen za novog guvernera HNB-a.

Prije službenog stupanja na dužnost zavirili smo u imovinsku karticu dosadašnjeg predsjednika Upravnog vijeća Hanfe.

Žigman je kao šef Hanfe primao mjesečnu neto plaću od 6.401,80 eura dok njegova supruga Nataša Mikuš Žigman, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije, prima 4.527,75 eura neto plaće.

Foto: sukobinteresa.hr

Kredit i nekretnine

Žigman, stoji dalje u imovinskoj kartici, ima kredit na 25 godina koji je podigao 2007. u iznosu od 183.300,75 eura s mjesečnom ratom od 922,58 eura dok supruga ima kredit iz 2023. u iznosu od 25.000 eura, kojem mjesečni anuitet iznosi 359,25 eura.

Žigman je vlasnik stana u Zagrebu od 90 kvadrata, djelomično kupljen kreditom. Procjenjuje se da je vrijednost stana 350.000 eura. Vlasnik je i dvije garaže.

Foto: sukobinteresa.hr

Foto: sukobinteresa.hr

Foto: sukobinteresa.hr

Dionice Ante Žigmana

Zanimljivo, ni Žigman ni supruga ne posjeduju automobile. Ali, zato imaju dionice.

Žigman posjeduje dionice Advanced Micro Devicesa, Nvidia, Tesle, Intela, Pfizera i Hrvatskog telekoma. Posjeduje i državne obveznice i trezorske zapise u ukupnoj vrijednosti od 28.000 eura. Supruga posjeduje dionice Hrvatskog telekoma.

Žignam je dodatno uspio uštedjeti 4000 eura.

Foto: sukobinteresa.hr

Foto: sukobinteresa.hr

Foto: sukobinteresa.hr

Foto: sukobinteresa.hr