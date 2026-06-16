Ante Žigman pred Saborom kao jedini kandidat za novog guvernera HNB-a

Hrvatski sabor u srijedu će nastaviti sjednicu raspravom o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke (HNB) Anti Žigmanu, koji je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA).

Ante Žigman jedini je kandidat za guvernera HNB-a. Bude li izabran, na toj će poziciji naslijedit Borisa Vujčića koji je otišao u Frankfurt na novu funkciju potpredsjednika Europske središnje banke (ECB).

Žigmana je predložio Klub zastupnika HDZ-a, dok prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Nakon prošlotjedne sjednice saborskog Odbora za financije, na kojem su mu zastupnici parlamentarne većine dali pozitivno mišljenje, te današnje sjednice Odbora za imenovanja, zastupnici će sutra na plenarnoj sjednici raspravljati o kandidatu za novog guvernera. Prije toga potrebno je obaviti tehničku proceduru njegova razrješenja s funkcije predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, s obzirom na nespojivost obnašanja dvije dužnosti.

Prijedlozi Kluba Možemo!

Nakon toga, na dnevnom su redu dva zakonska prijedloga Kluba Možemo!. Izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji predlažu povećanje mirovina braniteljima koji su nakon Domovinskog rata ostali raditi i otišli u redovnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

Povećanjem polaznog faktora za izračun mirovine tim braniteljima s 1 na 1,25, mirovine bi im se, procjenjuju, povećale za oko 20 posto.

Dopunom Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, Možemo! traži izmjene za branitelje čije se mirovine određuju prema spomenutom zakonu, odnosno ukidanje ograničenja kojim se, ovisno o visini mirovine, umanjuje iznos koji primaju. Na taj bi se način, procjenjuju u Možemo!, mirovine branitelja određene tim zakonom povećale za 6 do 14 posto.