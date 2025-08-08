Nismo više toliko napeti turistima? U srpnju pad dolazaka i noćenja, objavljene nove brojke

U Hrvatskoj je u srpnju boravilo 4,6 milijuna turista što je dva posto manje nego u istom mjesecu lani, a ostvareno je jedan posto manje noćenja ili 29,2 milijuna, objavila je u petak Hrvatska turistička zajednica (HTZ) prema podacima iz sustava eVisitor i eCrew (nautika).

U srpnju Lijepu našu posjetilo je 4,17 milijuna stranih turista što je dva posto manje u usporedbi s lanjskim srpnjem, dok je našu obalu za odmor odabralo 429 tisuća domaćih turista (jedan posto manje).

U blagom padu je i broj noćenja. U srpnju je ostvareno 25,95 milijuna noćenja stranih turista i 3,27 milijuna noćenja domaćih, što je po jedan posto manji za obje kategorije.

Milijun turista u zemlji

Tijekom srpnja, najveći udio u ukupnim noćenjima na nacionalnom nivou ostvarilo je njemačko tržište, a potom slijede Slovenija, domaće tržište, Poljska, Austrija. Tijekom srpnja, Istra je ostvarila najveći udjel u ukupnom turističkom prometu mjerenom noćenjima, a na drugoj je poziciji Splitsko-dalmatinska županija.

U globalu, iz HTZ-a napominju da je ova turistička godina (razdoblje od siječnja do srpnja) i dalje je pozitivna te da im je uz rasterećenje same špice turističke sezone, u fokusu održivi rast turističkog prometa u pred i posezoni.

Našu je zemlju od početka godine posjetilo ukupno 12,21 milijuna turista, što je povećanje od dva posto, a istovremeno je zabilježeno 58,71 milijuna noćenja (rast od dva posto).

Trenutno u Hrvatskoj boravi preko milijun gostiju. Najviše ih je iz Njemačke, domaći gosti, Slovenije, Austrije, Poljske, Češke, Nizozemske, itd. Najviše je gostiju u Istarskoj, Splitsko-dalmatinskoj te Primorsko-goranskoj županiji.

