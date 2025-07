Nema trzavica, samo osmijeh i rukovanje! Pogledajte trenutak rukovanja Milanovića i Plenkovića

Predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković stigli su na vojni mimohod u povodu 30. obljetnice VRO Oluja te su se rukovali prilikom susreta.

Milanović je komentirao da danas slavimo pobjedu. "Potpuno smo svjesni i želim da budu svjesniji onih koji dolaze iza nas i koji su tada bili djeca da je ovo pobjeda hrvatskih vojnika, hrvatskih ljudi, hrvatskog vodstva tog vremena, uz minimalnu pomoć iz inozemstva, minimalno i uglavnom uz opstrukcije. Tako da je to čini još puno većom.

I ovo ne govorim radi žala ili radi zlobe, nego radi činjenica. Naprosto, Hrvatska je u potpunosti gospodar svoje sudbine bila i to je lekcija i za sutra. Ne dao Bog da se nešto slično ponovi. Naravno, ne možemo živjeti ni živimo izolirani. Imamo saveznike. Oni će biti danas neki od njih i na ovom mimohodu našem, ali na kraju svoje svi na svome i ovisiš o sebi. I ponavljam, jedino da nam jedino je nama stvarno stalo do Hrvatske, a drugima onako ili nimalo. I to je stvarnost. I mi smo to shvatili 90-ih godina. Drugi u Europi srećom, nisu kroz to morali proći", rekao je Milanović.

Plenković je u kratkoj izjavi podsjetio da je proračun za obranu 2016. godine iznosi 530 milijuna eura, a prošli proračuna preko milijardu i 500 milijuna. "Naša ambicija je da sukladno onome što je dogovoreno na summitu NATO-a u Haagu prije nešto više od mjesec dana, da do 2035. dođemo na 3,5 posto izdvajanja za hrvatsku vojsku. Mislim da ćemo to realizirati i prekjučer smo na sastanku Povjerenstva, jučer na Vladi donijeli odluku da iskažemo inicijalni interes prema instrumentu SAIF, dakle novi instrument EU-a kako bismo uzeli zajam od 1,86 milijardi eura koji bi nam kroz idućih deset godina", rekao je Plenković.

