Najpovoljniji električni automobili u Hrvatskoj: Ove cijene su donedavno bile nezamislive

Zbog rata na Bliskom istoku cijene goriva neprestano rastu i mnogi se s pravom pitaju gdje je kraj. Istovremeno, prelazak na električne automobile sve je brži, a najveća prepreka za mnoge vozače, visoka cijena, polako, ali sigurno postaje prošlost.

Hrvatsko tržište danas nudi iznenađujuće širok raspon cjenovno pristupačnih automobila koji električnu mobilnost čine dostupnijom nego ikad prije.

U nastavku donosimo detaljan pregled 14 najpovoljnijih električnih automobila koje možete kupiti u 2026. godini, uz ključne specifikacije i analizu onoga što nude za svoj novac. Sve navedene cijene odnose se na osnovne modele i ne uključuju potencijalne državne poticaje (kojih za fizičke osobe ove godine za sada nema, već samo za pravne osobe i obrtnike).

Gradski automobili koji ruše cjenovne barijere

Na samom dnu cjenovne ljestvice nalaze se modeli koji dokazuju da električni pogon ne mora biti luksuz. Na prvom mjestu je Leapmotor T03 s cijenom od 18.990 eura. Ovaj gradski mališan A-segmenta nudi bateriju od 37,3 kWh i WLTP domet od 265 kilometara, što je više nego dovoljno za svakodnevne gradske potrebe. Motor snage 70 kW (95 KS) čini ga agilnim u prometu, a podrška za brzo punjenje dodatan je plus.

Dugogodišnji lider po pitanju povoljnosti, Dacia Spring, u svom osvježenom izdanju za 2026. godinu starta s cijenom od oko 19.490 eura. Iako s manjom baterijom od 26,8 kWh i dometom od 225 kilometara, Spring oduševljava praktičnošću. Izrazito je lagan, ima iznenađujuće prostran prtljažnik od 308 litara i idealan je za gradske dostave i kratke relacije. Novi modeli dolaze i s osjetno jačim motorima nego prije, što je ispravilo jednu od glavnih zamjerki starijih verzija.

Hyundai je na tržište izbacio svoj novi adut, model Inster, koji s cijenom od 21.990 eura cilja na kupce malih gradskih vozila. S osnovnom baterijom od 42 kWh postiže respektabilan domet od 300 kilometara. Pokreće ga motor snage 71 kW (97 KS), a ono što ga izdvaja jest bogata serijska oprema koja često uključuje adaptivni tempomat i kameru za vožnju unatrag, kao i praktičnu V2L funkciju za napajanje vanjskih uređaja.

Slijedi kineski Dongfeng Box s cijenom od 24.990 eura, koji nudi prostranost neuobičajenu za ovu klasu. Iako mu je domet skromniji, 230 kilometara iz LFP baterije od 31,4 kWh, njegov međuosovinski razmak pruža obilje prostora na stražnjoj klupi, čineći ga praktičnim izborom.

Europski aduti s naglaskom na domet i stil

U cjenovnom razredu iznad 25.000 eura dominiraju europski proizvođači. Citroën ë-C3 s cijenom od 25.500 eura predstavlja francuski odgovor na jeftinu konkurenciju, stavljajući naglasak na udobnost i domet. Opremljen je LFP baterijom od 44 kWh koja mu osigurava impresivan WLTP doseg do 320 kilometara. Njegova velika prednost je brzo DC punjenje snage do 100 kW, koje omogućuje punjenje baterije od 20 do 80 posto za samo 26 minuta.

Na istoj platformi temelji se i Fiat Grande Panda, moderni nasljednik legende s početnom cijenom od 25.350 eura. Dijeli tehničke specifikacije s Citroënom, uključujući bateriju i domet od 320 kilometara, ali donosi jedinstven retro dizajn i praktičan integrirani kabel za punjenje u prednjoj maski. Tek nešto skuplji je MG4 u verziji Urban, koji za 27.100 eura nudi odličan omjer cijene i voznih osobina. Ovaj kompaktni hatchback s pogonom na prednje kotače i baterijom od 43 kWh ima domet od 323 kilometra i podržava iznimno brzo punjenje do 150 kW. Još se čeka dolazak Urbana u Hrvatsku.

Potpuno novi SUV model Opel Frontera Electric zamjenjuje Crossland i s cijenom od 27.990 eura cilja na obitelji. Robustan dizajn, ogroman prtljažnik od 460 litara i opcija sa sedam sjedala čine ga iznimno praktičnim, iako osnovna verzija s baterijom od 44 kWh nudi nešto skromniji domet od 259 kilometara.

Ikona stila, Fiat 500e, u svojoj najpovoljnijoj izvedbi košta 28.389 eura. Iako mu baterija od 23,8 kWh pruža domet od samo 190 kilometara, osvaja premium materijalima u unutrašnjosti i nenadmašnom okretnošću u gradu. Povratak legende, Renault 5 E-Tech, starta s cijenom od oko 29.900 eura. Donosi neodoljiv retro dizajn, naprednu tehnologiju poput V2G (Vehicle-to-Grid) i domet od 300 kilometara iz baterije od 40 kWh.

Dokazani igrači i kompaktni SUV-ovi

U kategoriji iznad 30.000 eura nalaze se poznata imena i modeli koji nude nešto više opreme i performansi. BYD Dolphin, s cijenom od 31.500 eura, predstavlja jednog od najvećih svjetskih proizvođača električnih vozila. Opremljen je visoko sigurnom LFP "Blade" baterijom kapaciteta 44,9 kWh za domet od 310 kilometara, a unutrašnjošću dominira prepoznatljivi rotirajući zaslon. Jedan od pionira elektromobilnosti, Nissan Leaf, i dalje je konkurentan s cijenom od 33.500 eura. Nudi prostranu kabinu, snažan motor od 110 kW (150 KS) i domet od 270 kilometara.

Kompaktni SUV Opel Mokka Electric (37.611 eura) privlači modernim "Vizor" dizajnom i nudi solidan paket opreme. S baterijom od 50 kWh ima domet od 338 kilometara i snagu od 100 kW (136 KS), što osigurava agilnu vožnju.

Na kraju popisa, kao najskuplji među najpovoljnijima, nalazi se Geely EX5, novi kineski SUV koji za 42.990 eura nudi premium osjećaj. Snažan motor od 160 kW (218 KS) omogućuje mu ubrzanje do stotke za samo 7,1 sekundu, dok baterija od 60,2 kWh jamči odličan domet od 430 kilometara.

Izbor je, dakle, veći no ikad, a modeli s cijenom ispod 30.000 eura više nisu rijetkost. Prelazak na struju postaje financijski sve realnija opcija za velik broj hrvatskih vozača, otvarajući vrata tišoj, čišćoj i u konačnici jeftinijoj vožnji.

POGLEDAJTE VIDEO Testirali smo Geely EX5, jedan od boljih električnih SUV-ova