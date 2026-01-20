Mističan fenomen na nebu: 'Najveća oluja solarnog zračenja u više od 20 godina'

Nakon što je u ponedjeljak navečer polarna svjetlost, poznata kao aurora borealis, snimljena u dijelovima Europe, posebice u sjevernijim područjima, zabilježena je također i u dijelovima Hrvatske - na jugu Istre i području Splita.

Snažna solarna aktivnost koju oslobađa Sunce krenula je prema Zemlji i stvorila blistave auroralne prikaze u neočekivanim područjima u ponedjeljak navečer i rano u utorak ujutro. Kako piše CNN, mogla bi poremetiti satelitsku komunikaciju i točnost GPS-a.

Oluju solarnog zračenja, rangiranu na razini četiri od pet na ljestvici ozbiljnosti, prati Centar za predviđanje svemirskog vremena Nacionalne meteorološke službe, ili SWPC.

"Ozbiljna oluja solarnog zračenja S4 trenutno je u tijeku - ovo je najveća oluja solarnog zračenja u više od 20 godina", objavio je SWPC na X-u. "Posljednji put su razine S4 opažene u listopadu 2003. Potencijalni učinci uglavnom su ograničeni na lansiranje u svemir, zrakoplovstvo i satelitske operacije."

Upozorenje na oluju

Prema SWPC-u, svemirske oluje za Noć vještica iz listopada 2003. rezultirale su nestankom struje u Švedskoj i oštećenjem energetskih transformatora u Južnoj Africi.

Kada oluje sunčevog zračenja dosegnu Zemlju, mogu uzrokovati povećani rizik od izloženosti zračenju za astronaute u niskoj Zemljinoj orbiti, poput onih na Međunarodnoj svemirskoj postaji, kao i za putnike na letovima koji putuju polarnim rutama.

SWPC je obavijestio zrakoplovne tvrtke, NASA-u, Federalnu upravu za zrakoplovstvo, Federalnu agenciju za upravljanje u hitnim situacijama, Sjevernoameričku korporaciju za pouzdanost električne energije i druge operatere da se pripreme za oluju.

Povećano zračenje također može biti rizik za satelite na koje se oslanjamo za komunikaciju i navigaciju.

Tijekom geomagnetske oluje u svibnju 2024., tvrtka za traktore John Deere izvijestila je da su neki kupci koji se oslanjaju na GPS za preciznu poljoprivredu doživjeli poremećaj. No, uglavnom su operateri električne mreže i satelita održavali satelite i ispravno u orbiti te upravljali nakupljanjem intenzivnih geomagnetskih struja na mrežnim sustavima.

Iako će operateri satelita vjerojatno morati poduzeti mjere, ne očekuju se široko rasprostranjeni utjecaji tehnologije na širu javnost, rekao je Ryan French, solarni fizičar u Laboratoriju za atmosfersku i svemirsku fiziku Sveučilišta Colorado Boulder.