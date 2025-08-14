Milanović se oglasio o izboru predsjednika Vrhovnog suda, što sada slijedi?

Predsjednik Zoran Milanović neće predložiti nikog od prijavljenih za mjesto predsjednika Vrhovnog suda.

Iz Ureda predsjednika upravo su objavili ovu informaciju te dodali da stoga neće ni zatražiti ni mišljenja od Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora i Vrhovnog suda RH.

"Prema Ustavu RH, Predsjednik Republike jedini je ovlašteni predlagatelj kandidata za predsjednika Vrhovnog suda RH, a mišljenja Odbora za pravosuđe i Opće sjednice Vrhovnog suda nisu obvezujuća za Predsjednika Republike kao predlagatelja", pojašnjavaju iz Ureda.

Stigla samo jedna prijava

Podsjetimo, na natječaj za novog predsjednika Vrhovnog suda stigla je jedna kandidatura, i to redovite profesorice Pravnog fakulteta u Zagrebu, Aleksandre Maganić.

HDZ u lipnju nije prihvatio Sandru Artuković Kunšt, koju je predložio predsjednik Zoran Milanović. Pa se ona nije javila na ponovljeni natječaj. Državno sudbeno vijeće jedinu kandidaturu je proslijedilo na Pantovčak.

Mjesto predsjednika Vrhovnog suda je prazno još od ožujka ove godine kada je preminuo tadašnji predsjednik Radovan Dobronić.

