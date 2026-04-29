Predstavili predivan i moćan GT koncept: Od 0 do 100 km/h za svega dvije sekunde!

Lynk & Co je na ovogodišnjem sajmu automobila u Pekingu predstavio svoj prvi GT konceptni automobil, 'Time to Shine'. Konceptni Gran Turismo s dvoja vrata označava značajnu prekretnicu za marku, koja slavi 10. obljetnicu i kombinira desetljeće razvoja dizajna, iskustva u motosportu i ambicije performansi.

Kako navode, 'Time to Shine' je i počast i izjava o namjeri. Dizajniran kao smion izraz autentičnog i na performanse orijentiranog karaktera Lynk & Co, GT koncept odražava kako marka oblikuje svoje sljedeće poglavlje – ono temeljeno na samopouzdanju, emocijama i snažnoj povezanosti s vožnjom.

Vanjski dio oblikovan svjetlošću

S klasičnim GT proporcijama široke karoserije, koncept je dug 4780 mm, širok 2000 mm i visok 1330 mm, s međuosovinskim razmakom od 2750 mm koji stvara nizak i svrhovit stav. Vanjski izgled definira ideja oblikovanja svjetlošću, s aureolom nalik odrazu koji se proteže preko bočne strane karoserije i površinama koje se pomiču i mijenjaju s perspektivom i pokretom. Dizajn, završen u Apex plavoj boji, tekućoj metalik boji s iznimnom dubinom, naglašava oštre prijelaze i aerodinamičku namjeru, dok se detalji u boji Spark Yellow odnose na trkaći DNK tvrtke Lynk & Co.

Interijer – gdje se toplina susreće s performansama

Unutar koncepta GT kombinira toplinu s fokusom na performanse. Unutrašnjost je dizajnirana kao otvoren i prostran 2+2 prostor, gostoljubiv i udoban, a opet usmjeren na jasnu jezgru usmjerenu na vozača. Bijela Digital Shimmer koža stvara laganu, sofisticiranu atmosferu, upotpunjenu tehničkim detaljima koji naglašavaju njezinu sportsku namjenu. Iza sjedala, ručno ugrađena karbonska vlakna Textreme® 360 svjetlucaju poput zvjezdane svjetlosti, kombinirajući napredne materijale s umjetničkom izradom.

Gumb '+' označava ritual performansi

Ključna značajka koncepta je fizički gumb „+“ u boji Spark Yellow na središnjoj konzoli, evolucija prepoznatljivog simbola performansi tvrtke Lynk & Co. Kada se aktivira, automobil prelazi u način rada za performanse: ovjes se spušta za 15 mm, aerodinamični elementi se produžuju sprijeda i straga – produžujući automobil za 100 mm – a stražnje krilo se otvara. Zajedno, ovi elementi rade kao integrirani sustav za poboljšanje protoka zraka, povećanje potisne sile i poboljšanje stabilnosti pri većim brzinama. Istovremeno, instrumentna ploča i tri digitalna zaslona se preklapaju, uklanjajući nebitne informacije, omogućujući vozaču da se u potpunosti koncentrira na cestu.

GT koncept odražava Lynk & Co-jevu performansnu baštinu, građenu tijekom desetljeća, tijekom kojeg je marka razvila globalnu zajednicu od preko 1,76 milijuna korisnika i osvojila devet prvenstava u vrhunskim utrkama touring automobila tijekom sedam sezona. Koncept ima pogon na stražnje kotače, raspored 2+2, DNK šasije inspiriran utrkama i naprednu kontrolu kretanja vozila koju podržava digitalna šasija s umjetnom inteligencijom. Podaci o performansama pokazuju vrijeme od 0 do 100 km/h od 2 sekunde uz dosljedno visoku snagu.

