Lopovi iz auta ukrali desetke tisuća eura: Policija otkrila kako su otključali BMW

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Policija otkrila koliko je osoba privela na Thompsonovom koncertu pa poručila: 'Sve snimamo'
Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko desetaka tisuća eura
Na parkiralištu trgovačkog centra u Jankomiru u subotu navečer opljačkan je BMW u vlasništvu muškarca (58).
Prema policiji, nepoznati počinitelji su između 18.50 i 19.20 sati najvjerojatnije elektroničkim uređajem za ometanje signala otključali automobil. Iz vozila su ukrali torbu i novac.
Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko desetaka tisuća eura.
Policija provodi kriminalističko istraživanje.