Lopovi iz auta ukrali desetke tisuća eura: Policija otkrila kako su otključali BMW

Na parkiralištu trgovačkog centra u Jankomiru u subotu navečer opljačkan je BMW u vlasništvu muškarca (58).

Prema policiji, nepoznati počinitelji su između 18.50 i 19.20 sati najvjerojatnije elektroničkim uređajem za ometanje signala otključali automobil. Iz vozila su ukrali torbu i novac.

Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko desetaka tisuća eura.

Policija provodi kriminalističko istraživanje.