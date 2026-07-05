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KRAĐA NA JANKOMIRU /

Lopovi iz auta ukrali desetke tisuća eura: Policija otkrila kako su otključali BMW

Lopovi iz auta ukrali desetke tisuća eura: Policija otkrila kako su otključali BMW
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Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL/Ilustracija

Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko desetaka tisuća eura

5.7.2026.
14:08
Jaga Komazec
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL/Ilustracija
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Na parkiralištu trgovačkog centra u Jankomiru u subotu navečer opljačkan je BMW u vlasništvu muškarca (58).

Prema policiji, nepoznati počinitelji su između 18.50 i 19.20 sati najvjerojatnije elektroničkim uređajem za ometanje signala otključali automobil. Iz vozila su ukrali torbu i novac.

Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko desetaka tisuća eura.

Policija provodi kriminalističko istraživanje.

JankomirKrađaAutomobilPu Zagrebačka
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