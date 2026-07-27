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KINEMATOGRAFSKI VREMEPLOV /

[KVIZ] Odrastao si uz ove filmove? Dokaži koliko znaš o glumcima iz 70-ih

[KVIZ] Odrastao si uz ove filmove? Dokaži koliko znaš o glumcima iz 70-ih
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Foto: Generirao UI

U filmu "Groznica subotnje večeri", koji je glumac svojim plesnim pokretima i ulogom Tonyja Manera definirao disko eru?

27.7.2026.
22:14
Webcafe.hr
Generirao UI
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Desetljeće koje je Hollywoodu donijelo novu hrabrost, autore s vizijom i glumce koji su postali ikone. Od mračnih trilera i epskih gangsterskih saga do znanstveno-fantastičnih spektakala koji su zauvijek promijenili kinematografiju. Glumci iz tog doba nisu bili samo lica na platnu; bili su simboli promjena, buntovnici i umjetnici koji su definirali generacije. Mislite da ih sve poznajete?

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