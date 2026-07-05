FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRIZORI UŽASA /

Probudio ih strašan prasak: Golf se omotao oko stabla, dvojica mladića poginula na mjestu

Probudio ih strašan prasak: Golf se omotao oko stabla, dvojica mladića poginula na mjestu
×
Foto: Loznica Grad/Facebook

Automobil je bio toliko smrskan da su vatrogasci morali rezati lim kako bi došli do tijela

5.7.2026.
13:21
Dunja Stanković
Loznica Grad/Facebook
VOYO logo
VOYO logo

Dva mlada života ugašena su u teškoj prometnoj nesreći rano jutros u Srbiji nakon što je automobil marke Volkswagen golf sletio s ceste i svom brzinom se zabio u drvo. Čini se da je vozač izgubio nadzor nad vozilom. 

Nesreća se dogodila u šest sati ujutro na ulazu u Banju Koviljačku iz pravca Loznice. Lokalni portal Loznica grad, kojeg citira Telegraf, prenosi da su poginuli mladići M.J. (18) i N.M. (22). 

Stanovnike je probudio strašan prasak, a prizor na mjestu nesreće je bio strašan. 

Užasni prizori

Automobil je bio toliko smrskan da su vatrogasci morali rezati lim kako bi došli do tijela. Dijelovi vozila, koje se omotalo oko stabla, bili su posvuda. 

Iako je Hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, liječnici nisu mogli spasiti mladiće, već samo proglasiti smrt. 

MUP je objavio da je automobil imao potrebne dozvole, a prvi rezultati istrage sugeriraju da je svemu kumovala neprilagođena brzina, prenosi Kurir. 

Policija je dovršila očevid, a svi detalji nesreće bit će poznati naknadno. 

SrbijaPrometna NesrećaAutomobilCrna Kronika
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike