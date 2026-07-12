Najnoviji detalji o požaru na Korčuli: 'Dug je četiri kilometra, moramo biti na oprezu'

Veliki požar između Blata i Smokvice na Korčuli još nije pod nadzorom, no kiša koja je tijekom noći pala na tom području pomogla je gasiteljima u zaustavljanju širenja vatre, izjavio je u nedjelju za Hinu županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

Simović je istaknuo da je na požarištu palo od 10 do 13 litara kiše po četvornom metru.

"Dosta bolje izgleda, ali moramo biti na oprezu jer je to gusta borova šuma na nepristupačnom terenu. Provjerit ćemo i dronom koliko nam je kiša pomogla. Požar je stvarno velik, dug četiri kilometra i širok od 1,5 do dva kilometra, sigurno na nekim mjestima i više. Zahtijeva velik oprez", rekao je Simović.

Očekuju se dva kanadera

Dodao je da su sve vatrogasne snage ostale na terenu te da očekuje dva kanadera. Tijekom dana trebalo bi stići i pojačanje iz Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te Grada Zagreba.

"Riječ je o 85 vatrogasaca pa ćemo vidjeti za dalje. Aktivirali smo i vatrogasce s Mljeta. Sve skupa bit će nas 220", rekao je Simović.

Državna cesta Vela Luka - Korčula otvorena je za promet, ali zbog požara iz HAK-a savjetuju vozačima da je koriste samo u nuždi.