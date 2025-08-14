Karlovački student (23) brutalno pretučen u Varaždinu! Završio na hitnoj operaciji

Student iz Karlovca brutalno je pretučen u Varaždinu pa je morao biti podvrgnut hitnoj operaciji u varaždinskoj Općoj bolnici, piše KA portal.

Naime, 23-godišnji Karlovčanin koji studira na fakultetu FOI u Varaždinu postao je žrtva trojice maloljetnika koji su ga napali u gradskom parku i to bez ikakvog povoda. Kako smo doznali od njegove majke, do ovog je događaja došlo u nedjelju 6. srpnja kad se mladić vraćao iz noćne smjene u kafiću u kojem radi preko student servisa.

"Bio je u društvu svoje djevojke i još jedne prijateljice. Sjeli su na klupu u parku nedaleko hotela Park prije nego što su namjeravali krenuti u svoj stan. U pozadini su čuli neke dečke kako šutaju kante za smeće, ali se nisu obazirali. Ubrzo su ti dečki došli do klupe i počeli provocirati i vrijeđati ga, te dobacivati seksističke poruke djevojkama", ispričala je majka rekavši da se radilo o srednjoškolcima.

Nespretno je pao

Kad su im mladi Karlovčanin i djevojke rekli da se maknu i odu kući jer “maloljetnici u ovo kasno doba ne smiju biti vani”, došlo je do naguravanja i napada. Student se pokušao obraniti, no nespretno je pao, a jedan ga je udario u glavu.

"Taj udarac ga je ošamutio, ali dječake to nije navelo da stanu. Nastavili su se iživljavati, pljuvali su po njemu, udarali ga u glavu i urlali uvredljive komentare. Djevojke su ih vukle s mladića i vikale. Ostavivši strašan prizor, kada mladić na podu više nije reagirao na udarce, dvojica napadača otrčala su u nepoznatom pravcu, a jedan je ostao", prepričava majka što je doznala od aktera događaja.

"Išao je za njima ulicom objašnjavajući im da se nije dogodilo ništa strašno, uvjeravao ga je da nije ništa slomio i rekao mu kad dođe u stan stavi led na lice. Pritom je napomenuo da ima 17 godina, da zna sve o takvim povredama jer se bavi borilačkim sportom. I na samom kraju rekao je prijateljici mog sina da nazove njegovu mamu da dođe po njega. Svjesna da će taj broj mobitela biti siguran trag da se počinitelji nađu, nazvala je majku maloljetnika. Broj su predali policiji", rekla nam je.

Vilica mu je slomljena na dva dijela

U napadu je 23-godišnji Karlovčanin zadobio teške tjelesne ozljede, vilica mu je slomljena na dva dijela, dok je lijeva napuknuta pa je podvrgnut hitnoj operaciji. Ugrađene su mu titanske pločice, a nakon 12 dana oporavka je pušten iz bolnice.

Kako obitelj nije dobila povratnu informaciju je li pokrenuta istrage, a varaždinska policija nije izvijestila o događaju, majka je 14. srpnja događaj prijavila unutarnjoj kontroli MUP-a, a kako nam kaže, dan kasnije počinitelji su “identificirani”. Obratila se i KAportalu pa je poslan upit varaždinskoj policiji.

Varaždinska je policija odgovorila da su “trojica maloljetnika počinila kazneno djelo teške tjelesne ozljede na štetu 23-godišnjaka”.

"Postupanjem policijskih službenika te provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su maloljetnici, sva trojica u dobi od 17 godina, tom prilikom fizički napali 23-godišnjaka, zadavši mu više udaraca u glavu i tijelo. On je uslijed udaraca zadobio frakturu donje čeljusti, zbog čega mu je pružena medicinska pomoć u Općoj bolnici Varaždin, a njegove su ozljede okvalificirane kao teške", rekli su iz varaždinske policije.

Dodaju da će protiv trojice počinitelja biti podneseno posebno izvješće nadležnom Državnom odvjetništvu u Varaždinu, piše KA portal.

