Karlovac već godinu dana nema pitke vode; Inicijative građana: 'Zaslužujemo odgovore, a ne opravdanja'

Inicijativa građana poslala je priopćenje u kojem tvrdi da Karlovac i okolna naselja već više od godinu imaju problem s mutnom i upitnom vodom za piće, prenosi KAportal.

Iz Inicijative građana ističu da se građani Karlovca i okolnih naselja s mutnom i zdravstveno upitnom vodom za piće suočavaju već dulje od godinu dana. Stanje se dodatno pogoršava kako se slični problemi počinju javljati i u lokalnim vodovodima koje je preuzeo ViK. "Svako novo objašnjenje – bilo kvar, nestanak struje ili „promjena smjera kretanja vode“ – više ne može biti prihvaćeno kao opravdanje", poručuju iz Inicijative.

"Prema Zakonu o vodi za piće i Pravilniku o sanitarnoj ispravnosti, opskrbljivač je dužan isporučivati čistu i zdravstveno ispravnu vodu. Dugotrajno odstupanje od tih standarda nije samo tehnički propust – to može predstavljati i kaznenu odgovornost. U razvijenim zemljama ovakav problem ne bi trajao ni nekoliko dana bez hitne sanacije, a kamoli više od godinu dana.

Odgovorni subjekti u ovom slučaju su ViK Karlovac, Hrvatske vode i nadležna inspekcijska tijela. Građani imaju pravo znati zašto je sustav u ovako lošem stanju, zašto se problem ne rješava i tko će snositi posljedice", stoji u priopćenju koje je poslala Inicijativa građana.

Traže uključivanje DORH-a

Iz Inicijative od odgovornih traže hitno i transparentno izvješće o stvarnim uzrocima zamućenja vode, plan sanacije i modernizacije sustava – uz stalni monitoring kvalitete i obavezno uključivanje neovisnih stručnjaka te uključivanje pravnih službi i DORH-a, kako bi se ispitala moguća kaznena odgovornost za ugrožavanje zdravlja građana.

"Karlovac je grad na četiri rijeke, a paradoksalno – već godinu dana bez pitke vode. Građani zaslužuju odgovore, a ne opravdanja. Vrijeme je da se odgovorni konačno pokrenu", navodi se u priopćenju.

POGLEDAJTE VIDEO: Nadomak centra Zagreba ljudi nemaju pitku vodu. Ova obitelj priključak čeka 33 godine: 'Kao nekad na selu'