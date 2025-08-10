Kaos na cestama! Zbog požara u tunelu Sveti Rok, kilometarske kolone

Pojačan je promet na cestama u smjeru unutrašnjosti, na prilazima turističkim središtima duž obale, trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza. Vozi se usporeno, u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje na autocestama u zonama odmorišta, tunela i naplatnih postaja te u zonama radova i privremene regulacije prometa.

A1 Zagreb-Ploče-Karamatići:

Na dionici Bosiljevo 2 - Jastrebarsko u smjeru Zagreba vozi se u koloni, uz kraće zastoje; kod NP Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko jedan kilometar; kod NP Lučko u smjeru mora nema dužih kolona; životinja (srna) na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 1 i čvora Bosiljevo 2, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h; kolona između tunela Sveti Rok i tunela Ledenik u smjeru Zagreba, duljine pet km.

A3 Bregana-Lipovac:

Prometna nesreća na čvoru Most Sava u smjeru Bregane, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h.

A6 Rijeka-Zagreb:

Požar na autocesti A6 u smjeru Rijeke, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h.

DC76 tunel Sveti Ilija:

Pojačan je promet u tunelu u smjeru Zagvozda, vozi se uz ograničenje brzine; Zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 t na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju (osim na autocestama i državnoj cesti DC1) danas je do 23:00 sata (10. kolovoza).

Ranije je HAK izvijestio da se dogodio požar na vozilu u tunelu Sveti Rok te je promet bio prekinut u oba smjera, što je uzrokovalo kolone dugačke oko pet kilometara prema Zagrebu i oko dva kilometra u smjeru Dubrovnika.