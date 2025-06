Kandidati izašli na birališta s bračnim partnerima, evo tko se pojavio u vlastitoj režiji

Traje glasovanje u drugom krugu lokalnih izbora u Hrvatskoj. U Zagrebu glasači biraju između aktualnog gradonačelnika Tomislava Tomaševića (Možemo! i SDP) i nezavisne kandidatkinje Marije Selak Raspudić, u Rijeci između aktualnog gradonačelnika Marka Filipovića (ex SDP) i Ive Rinčić (AM, Unija, Centar, HSU, Fokus...), dok će u Splitu birati između aktualnog gradonačelnika Ivice Puljka (Centar) i Tomislava Šute (HDZ, DP, HSLS i HDS).

Državno izborno povjerenstvo prve će rezultate s birališta na svojoj mrežnoj stranici izbori.hr objaviti u nedjelju u 20 sati, nakon čega će se podaci o rezultatima izbora ažurirati svakih 10 minuta.

Budući da je riječ o drugom krugu izbora u kojem je manje kandidata, očekuje se da će DIP već u 20 sati imati 60 posto prebrojanih glasova, a u 21 sat veliku većinu. Zbog toga neće biti ni izlaznih anketa koje su se radile u prvom krugu i rezultati su na nacionalnim televizijama bili objavljeni u 19 sati.

Izlaznost osjetno manja

DIP je objavio prve podatke o izlaznosti u drugom krugu. Odaziv do 11.30 sati je 11,63 posto, što je osjetno manje nego u isto vrijeme prije dva tjedna, kad je iznosio 15,12 posto. U brojkama to iznosi 322.817 birača od nešto više od dva milijuna i 883 tisuće, koliko ih može glasovati. Prije dva tjedna, 18. svibnja, u istom je vremenu glasovalo 15,12 posto birača, odnosno 506.000 od tri i pol milijuna, koliko ih je to moglo učiniti.

Pad je to i u odnosu na drugi krug otprije četiri godine, kada je do 11.30 svoje biračko pravo iskoristilo 14,09 posto građanki i građana RH.

Slijedeće podatke o odazivu, DIP će objaviti u 17 sati, a obuhvatit će birače koji glasuju do 16,30 sati. Iz DIP-a podsjećaju na obvezu poštivanja izborne šutnje koja je započela u ponoć s petka na subotu, a traje sve do zatvaranja birališta u nedjelju u 19 sati.