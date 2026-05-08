PRITISCI SVE VEĆI /

Rat i skok cijena goriva učinili su svoje: Jadrolinija 'reže' dio linija, imaju poruku za putnike

Iz kompanije navode da je odluka donesena zbog značajnog rasta operativnih troškova

8.5.2026.
13:43
Ines Nastav
Rastuće napetosti u svijetu i poremećaji na tržištu energenata, potaknuti ratom na Bliskom istoku, sve snažnije utječu na promet i transport u Europi.

Zbog nestabilnih cijena nafte i problema u opskrbnim lancima, posljednjih mjeseci već su zabilježena otkazivanja i prilagodbu pojedinih zračnih letova. U takvom globalnom okruženju i pomorski prijevoz suočava se s pritiscima na troškove i poslovanje, pa prilagodbe uvodi i Jadrolinija

Kompanija je objavila da će od 13. svibnja do 2. srpnja 2026. privremeno otkazati dio međunarodnih putovanja na liniji Split - Ancona, ukupno 15 polazaka.

Cilj očuvanje stabilnost

Iz kompanije navode da je odluka donesena zbog značajnog rasta operativnih troškova, ponajprije cijene goriva, ali i pritisaka na opskrbne lance. Cilj je, kako ističu, prilagoditi poslovanje tržišnim uvjetima i očuvati stabilnost.

Dodaju da je prioritet i dalje redovita povezanost hrvatskih otoka s kopnom, koja je ključna za svakodnevni život otočnih zajednica.

Putnici koji su kupili karte za otkazane polaske imaju pravo na povrat novca. Iz Jadrolinija ispričali su se zbog neugodnosti i zahvalili na razumijevanju.

Linije Split - Bari i Dubrovnik - Bari nastavljaju plovidbu prema redovnom redu vožnje.

POGLEDAJTE VIDEO: Recite ministrice, je li veće opterećenje kuhati kavu na trajektu ili spašavati ljudske živote?

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
