Rat i skok cijena goriva učinili su svoje: Jadrolinija 'reže' dio linija, imaju poruku za putnike

Rastuće napetosti u svijetu i poremećaji na tržištu energenata, potaknuti ratom na Bliskom istoku, sve snažnije utječu na promet i transport u Europi.

Zbog nestabilnih cijena nafte i problema u opskrbnim lancima, posljednjih mjeseci već su zabilježena otkazivanja i prilagodbu pojedinih zračnih letova. U takvom globalnom okruženju i pomorski prijevoz suočava se s pritiscima na troškove i poslovanje, pa prilagodbe uvodi i Jadrolinija.

Kompanija je objavila da će od 13. svibnja do 2. srpnja 2026. privremeno otkazati dio međunarodnih putovanja na liniji Split - Ancona, ukupno 15 polazaka.

Cilj očuvanje stabilnost

Iz kompanije navode da je odluka donesena zbog značajnog rasta operativnih troškova, ponajprije cijene goriva, ali i pritisaka na opskrbne lance. Cilj je, kako ističu, prilagoditi poslovanje tržišnim uvjetima i očuvati stabilnost.

Dodaju da je prioritet i dalje redovita povezanost hrvatskih otoka s kopnom, koja je ključna za svakodnevni život otočnih zajednica.

Putnici koji su kupili karte za otkazane polaske imaju pravo na povrat novca. Iz Jadrolinija ispričali su se zbog neugodnosti i zahvalili na razumijevanju.

Linije Split - Bari i Dubrovnik - Bari nastavljaju plovidbu prema redovnom redu vožnje.

