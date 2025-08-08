Iz HAK-a upozoravaju: Pojačan je promet, stvara se velika gužva na granici sa susjedima

REKORDI PADAJU, ŽIVCI PUCAJU /
Skoro dva milijuna vozila više na autocestama nego lani: Pitali smo HAK koji je dan najbolji za krenuti na put
Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama
Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim cestama te obilaznicama upozoravaju iz Hrvatskog autokluba (HAK) u petak ujutro te napominju da je kolona osobnih i teretnih vozila pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru Srbije oko jedan kilometar te pojedinim graničnim prijelazima.
Ponegdje ima magle. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
