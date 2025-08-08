Ispovijest liječnika na Thompsonovom koncertu: 'Ostavili su nas zatočene na hipodromu do jutra, bez hrane, vode, promzrle'

"Tim djelatnika mobilne bolnice KBC-a Split proveo je više od 15 sati u neprekidnom i iznimno zahtjevnom radu, pružajući hitnu medicinsku pomoć posjetiteljima hipodroma, zbrinjavajući raznorazna probleme – sinkope, amputaciju, otvorene rane, moždani udar i epileptičke napade, akutna alkoholizirana stanja, prijelome, napada panike, ozljede oka, bolove u prsima, povraćanje, febrilitet. Nakon završetka koncerta, kada su sve druge službe – uključujući hitnu pomoć, logistiku, zaštitarske i operativne timove – napustile teren, medicinsko osoblje KBC-a Split ostalo je potpuno izolirano i prepušteno samo sebi, zatočeno na hipodromu do 7:30 ujutro", ispovijest je jednog zdravstvenog djelatnika koji je želio ostati anoniman. Ali, traži odgovore o propustima u organizaciji na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Sinju, koji je njemu i kolegama ostavio gorak okus.

U razgovoru za Danas.hr požalio se na, kako kaže, nehumane uvjete u kojima je s kolegama dočekao jutro, koje je obilježio prometni kolaps nakon što su deseci tisuća posjetitelja pokušali izaći s hipodroma i napustiti Sinj.

Medicinski tim je iz Splita za Sinj krenuo je u ponedjeljak kolima Civilne zaštite. Unatoč gužvi, uz uključenu rotaciju uspjeli su za manje od sat vremena stići do hipodroma, a u 15 sati krenuli su s radom. Prvi su pomoć potražili zaštitari i djelatnici zaduženi za postavljanje pozornice i tribina. Nakon otvaranja ulaza za posjetitelje u ponedjeljak popodne, pacijenti su im pristizali neprekidno sve do ranih jutarnjih sati u utorak.

Posjetitelji su tražili pomoć za razna stanja. Ona hitna, poput potrebe za amputacijom, nakon njihovog zbrinjavanja upućena su u KBC Split.

'Dočekali jutro u nehumanim uvjetima'

"Oko 04.40 završili smo s radom, pospremili preostalu opremu i krenuli natrag prema Splitu, ponovno vozilom Civilne zaštite. Međutim, odmah po izlasku s parkirališta, vozač je odbio nastaviti put zbog velikog prometnog kolapsa, iako su vozila vanbolničke hitne pomoći i policije već napustila hipodrom. Vraćeni smo u šator, gdje smo dočekali jutro u izuzetno hladnim i nehumanim uvjetima, u propusnom šatoru, promrzli i pokriveni samo navlakama za krevet. U 07.30 još uvijek smo bili tamo", tvrdi djelatnik KBC-a Split, koji je s kolegama u tom trenutku ostavljen potpuno sam - bez vozila i informacija.

U tim im trenucima, kaže, nisu bili osigurani ni najosnovniji uvjeti za oporavak i sigurnost. Bez deka, hrane, vode, iscrpljeni i promrzli zaklon su pronašli u poluotvorenom propusnom šatoru, bez ikakve institucionalne podrške nakon što su cijelu noć spašavali živote. Ovakav propust, ističu, nije samo organizacijski, nego predstavlja moralni i institucionalni kolaps.

Oko 08.45 sati, nakon nekoliko poziva i inzistiranja, Civilna zaštita je pristala na povratak. "Neki od članova tima su već te večeri morali ponovno na posao. Iako je prometni kolaps i dalje bio prisutan, inzistirali smo na ruti preko Lučana, pa smo u Dugopolje stigli oko 08.40, a u Split oko 09.00 – gladni, promrzli i iscrpljeni", navodi naš sugovornik, koji ovo ističe kao primjer sustavne nebrige prema zdravstvenim djelatnicima mobilne bolnice KBC-a Split.

Civilna zaštita i organizator šute

Za komentar i objašnjenje cijele situacije obratili smo se Ravnateljstvu civilne zaštite, kao i splitskom Područnom uredu civilne zaštite, ali do objave ovoga teksta nismo dobili odgovor. Nikakve reakcije nije bilo ni iz KBC-a Split ni organizacijskog tima Marka Perkovića Thompsona, iako smo im poslali upite.

Ministarstvo zdravstva kratko je potvrdilo da je za organizaciju prijevoza medicinskog osoblja nakon koncerta bila odgovorna nadležna služba Civilne zaštite Split, koja ih je "u konačnici uspjeli vratiti kućama", ne ulazeći u razloge zašto su djelatnici ostavljeni bez informacija i podrške na hipodromu do idućeg jutra.

Ipak, izrazili su pohvale i zahvalnost dežurnim medicinskim službama angažiranima tijekom koncerta u Sinju. "Unatoč prometnom kolapsu koji je zabilježen na području grada Sinja, zahvaljujući učinkovitoj koordinaciji i visokoj razini operativne spremnosti, svim pacijentima pravodobno je pružena odgovarajuća medicinska skrb, bez zabilježenih propusta u zbrinjavanju", zaključilo je Ministarstvo.

Na sinjskom koncertu se, prema procjenama, okupilo 150.000 posjetitelja. Veliki broj obožavatelja, koji su u Sinj pristigli iz drugih dijelova Hrvatske, stvorio je prometne probleme i prije samog početka koncerta. Mnogi građani s kupljenim ulaznicama nisu uspjeli ući na hipodrom, koncert je kasnio, a oni koji se jesu dokopali hipodroma noć su proveli u automobilima pokušavajući se puževim korakom izvući iz Sinja nakon završetka koncerta.

Thompson se ispričao fanovima i preuzeo odgovornost, ali dodao da su neke stvari bile "izvan njihove kontrole". Dan nakon koncerta, sinjski gradonačelnik također je izrazio žaljenje zbog onih koji nisu uspjeli ući u koncertni prostor, međutim rekao je da bi za ovakav spektakl uoči velike 30. obljetnice Vojno-redarstvene operacije Oluja opet ponovio. Za prometni kolaps okrivio je lošu infrastrukturu i posjetitelje koji su se oglušili na apele da na koncert krenu ranije, dodavši da se on neće posipati pepelom nakon svega.

