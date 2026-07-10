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SLUČAJ PRIVUKAO PAŽNJU /

Objavljeni detalji o Ircu iz Novalje: Napao je policiju, ide u istražni zatvor

Objavljeni detalji o Ircu iz Novalje: Napao je policiju, ide u istražni zatvor
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Foto: ilustracija: Dino Stanin/PIXSELL

Slučaj privukao pozornost medija nakon što je obitelj ustvrdila da mu tijekom boravka u istražnom zatvoru nije bila osigurana odgovarajuća terapija za dijabetes tipa 1 te zatražila njegov premještaj u bolnicu

10.7.2026.
21:18
Hina
ilustracija: Dino Stanin/PIXSELL
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Dvadesetdvogodišnjem Ircu Roryju Byrneu određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela nakon incidenta u Novalji u kojem je, prema sumnjama tužiteljstva, pokušao prisilom spriječiti policajce u obavljanju službene dužnosti.

Općinsko državno odvjetništvo u Zadru izvijestilo je u petak, ne navodeći identitet osumnjičenika, da je ispitalo 22-godišnjeg državljanina Irske zbog sumnje na kazneno djelo prisile prema službenoj osobi u pokušaju te predložilo određivanje istražnog zatvora, što je sudac istrage Županijskog suda u Zadru prihvatio.

Prema sumnjama tužiteljstva, osumnjičenik je u srpnju ove godine u Novalji, tijekom policijskog postupanja zbog događaja s obilježjima prekršaja, vrijeđao policijske službenike, bacio predmet prema jednom od njih, a potom pokušao odgurnuti i udariti policajca te se prilikom uhićenja aktivno opirao.

Prema ranijem policijskom izvješću, incident se dogodio prošle subote tijekom intervencije zbog narušavanja javnog reda i mira ispred ugostiteljskog objekta u Novalji.

Slučaj privukao pažnju

Slučaj 22-godišnjeg irskog državljanina Roryja Byrnea posljednjih je dana privukao pozornost hrvatskih i irskih medija nakon što je njegova obitelj ustvrdila da mu tijekom boravka u istražnom zatvoru nije bila osigurana odgovarajuća terapija za dijabetes tipa 1 te zatražila njegov premještaj u bolnicu.

Hrvatska policija, Ministarstvo pravosuđa te Županijski sud u Zadru odbacili su te tvrdnje, ističući da mu je od uhićenja pružena potrebna zdravstvena skrb, uključujući liječničke preglede i terapiju, te da istražni zatvorenici imaju osiguranu medicinsku skrb u zatvorskom sustavu, a po potrebi i izvan njega.

Irsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da Byrneu pruža konzularnu pomoć, dok je irski zastupnik Conor McGuinness pozvao da mu se osigura odgovarajuća zdravstvena skrb.

IracNovaljaPolicija
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