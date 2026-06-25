Imate li ovu rižu kod kuće? Hitno je povlače s tržišta zbog opasne tvari

Zbog prisutnosti pesticida etilen-oksida s tržišta se povlači jedna vrsta basmati integralne riže, objavio je Državni inspektorat.

Riječ je o proizvodu "Riža basmati integralna Soul Food BIO" u pakiranju od 500 grama. Na sebi ima oznaku lot LT255768 i rokom najbolje upotrijebiti do 28. rujna 2027. godine.

Kako navodi Državni inspektorat, proizvod nije u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o općim načelima i uvjetima zakona o hrani te postupcima u području sigurnosti hrane.

Dobavljač proizvoda je tvrtka DO IT Food Ingredients BV iz Nizozemske, dok je u Hrvatskoj proizvod prodavala tvrtka Šakti Ko d.o.o. iz Samobora. Zemlja podrijetla riže je Indija.

Iz Državnog inspektorata ističu da se opoziv odnosi isključivo na proizvod s navedenim podacima.

Detalje o ovom opozivu objavili su i na stranicama same trgovine, te su dali dodatne detalje kako bi umirili potrošače.

Iz tvrtke Soul Food BIO navode kako se oglasioi proizvođač koji tvrdi da je vjerojatnost kontaminacije njihova proizvoda minimalna.

Povučen španjolski brend

"Naime, zaprimili smo obavijest od državnog inspektorata da je kod španjolskog branda 'True natural goodness' prilikom analize uočena prisutnost etilen oksida čija upotreba nije dozvoljen u EU.

Dobavljač navodi ispravne analize prema kojima je sirovina slobodna od etilen oksida te je u skladu s pravilnikom o ekološkoj poljoprivredi. Ipak, kako naša sirovina dolazi od istog dobavljača, do ponovljene analize dužni smo privremeno zaustaviti prodaju naših proizvoda pod navedenim lotom", stoji u njihovu objašnjenju.

Potom nastavljaju pojašnjavati što se možda dogodilo: "Što se tiče riže španjolskog branda, sumnja ide u smjeru moguće kros-kontaminacije putem zraka koja se mogla desiti u pakiraoni koju je koristio navedeni brand. S obzirom da mi pakiramo u Hrvatskoj, vjerojatnost da se isto desilo s našim proizvodom je minimalna.

S toga se čeka ponovljena analiza sirovine nakon čega će biti odlučeno pušta li se navedeni lot u ponovnu prodaju. Ukoliko ste kao naš klijent kupili integralnu basmati rižu s lotom LT255768, najbolje upotrijebiti do:28.9.2027. pozivamo vas da je vratite ili je zamijenite s istovjetnim proizvodom s drugim lotom."

Potrudili su se navesti i detalje što znači kontaminacija ovim spojem, odnosno o mogućnostima naknadne, takozvane, kros-kontaminacije.

"Kontaminacija etilen oksidom je moguća i ona predstavlja jedan od glavnih razloga zašto se ovaj kemijski spoj pronalazi čak i u proizvodima koji nikada nisu izravno tretirani njime, poput ekološke i organske hrane.

Etilen oksid je hlapljivi plin koji se izvan Europske unije koristi za sterilizaciju i uništavanje nametnika. Zbog svojih fizikalnih svojstava i načina upotrebe, do križne kontaminacije najčešće dolazi na sljedeće načine:

Zajednički transport i skladištenje: Ako se sirovine (poput sezama, začina ili orašastih plodova) koje nisu tretirane prevoze u istim kontejnerima ili skladište u istim prostorima s robom koja je prethodno fumigirana etilen oksidom, plin lako prelazi na čiste proizvode.

Sterilizacija opreme i ambalaže: Korištenje etilen oksida za dezinfekciju skladišnih prostorija, transportnih traka ili same ambalaže može ostaviti tragove koji zatim prelaze na hranu."

Više detalje može se vidjeti OVDJE.