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Dobre vijesti za umirovljenike: Stiže povećanje mirovina, poznato i kada će biti isplata

Dobre vijesti za umirovljenike: Stiže povećanje mirovina, poznato i kada će biti isplata
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Mirovine se usklađuju dva puta godišnje – 1. siječnja i 1. srpnja. Pri izračunu se uzimaju u obzir promjene cijena i prosječnih bruto plaća u Hrvatskoj

26.8.2026.
14:37
danas.hr
Patrik Macek/PIXSELL
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Mirovine će od 1. srpnja 2026. biti veće za 5,4 posto, odlučeno je na sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) održanoj 26. kolovoza.

Novi iznos aktualne vrijednosti mirovine (AVM) iznosi 15,64 eura. Dosad je AVM iznosio 14,84 eura.

To znači da će umirovljenici povećane mirovine dobiti u rujnu, kada će uz mirovinu za kolovoz biti isplaćena i razlika za srpanj.

Kako se određuje povećanje?

Mirovine se usklađuju dva puta godišnje – 1. siječnja i 1. srpnja. Pri izračunu se uzimaju u obzir promjene cijena i prosječnih bruto plaća u Hrvatskoj.

U ovom slučaju veći utjecaj imala je promjena prosječnih plaća, pa je povećanje mirovina određeno prema formuli u kojoj plaće sudjeluju s 85 posto, a cijene s 15 posto. Tako je dobivena stopa usklađivanja od 5,40 posto.

Raste i najniža mirovina

Na sjednici je donesena i odluka o povećanju najniže mirovine. Od 1. srpnja najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža iznosi 16,58 eura.

Promijenjen je i iznos osnovice za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti. Nova osnovica iznosi 358,48 eura.

MirovineUmirovljeniciHzmo
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