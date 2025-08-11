Hrvatski dronovi oduševili NATO, objavili su prizore s obljetnice Oluje: 'Zadivljujuće'

NATO-ovo Zapovjedništvo saveznih snaga za specijalne operacije (SOFCOM) na društvenoj mreži X objavilo je fotografije hrvatskih FPV (First-person view) dronova na obilježavanju 30. obljetnice vojno-redarstvene operacija Oluja.

"FPV dronovi su bespilotne letjelice opremljene kamerama koje pilotima pružaju jedinstveno iskustvo letenja iz perspektive drona. U čast 30. obljetnice operacija Oluja, Zapovjedništvo hrvatskih specijalnih snaga prikazalo je zadivljujuće zračne snimke snimljene tijekom impresivne pokazne vježbe", navodi SOFCOM u objavi ispod koje se nalaze dvije fotografije dronova u akciji.

Do you know what FPV drones are? 🚁



FPV (First-Person View) drones are unmanned aerial vehicles equipped with cameras that provide pilots with a unique, immersive flight experience from the drone’s perspective. 🎥



In honor of the 30th anniversary of Operation Storm 🇭🇷, the…

Anušić: 'Značajan iskorak u modernizaciji'

Podsjetimo, Hrvatska vojska na 30. obljetnicu Oluje prvi put je prikazala kako djeluju borbeni FPV dronovi hrvatske proizvodnje. Pokaznom vježbom demonstrirali su kako izgleda uništavanje utvrđenog neprijateljskog položaja.

Ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je da je riječ o "novom naoružanju koje predstavlja značajan iskorak u modernizaciji i opremanju Oružanih snaga Republike Hrvatske tehnološkim rješenjima hrvatske obrambene industrije".

