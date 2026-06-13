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'DIJELI HRVATE' /

HDZ udario po Tomaševiću zbog partizanskih pjesama: 'A zabranjuje Thompsona'

HDZ udario po Tomaševiću zbog partizanskih pjesama: 'A zabranjuje Thompsona'
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Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Iz HDZ-a ističu da temelj suvremene hrvatske države nije komunistički totalitarni režim, nego Domovinski rat - pobjednički, oslobodilački i obrambeni rat hrvatskog naroda

13.6.2026.
14:01
Hina
Mia Slafhauzer/PIXSELL
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Zagrebački HDZ prozvao je u subotu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da organiziranjem Koncerta partizanske pjesme namjerno ideološki polarizira građane, koristeći ideologiju kao sredstvo za odvlačenje fokusa s korupcijskih afera i neriješenih problema u gradu.

Koncert partizanske pjesme u prigodi Dana antifašističke borbe i obilježavanja 85. obljetnice početka Narodnooslobodilačke borbe Hrvatske danas u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog organiziraju Grad Zagreb i Savez antifašista.

Iz HDZ-a su poručili da Tomašević opet dijeli Hrvate i vraća nas u totalitarnu prošlost. Ističu da temelj suvremene hrvatske države nije komunistički totalitarni režim, nego Domovinski rat - pobjednički, oslobodilački i obrambeni rat hrvatskog naroda.

"Upravo stoga neshvatljivo je da Tomaševićeva vlast zabranjuje doček brončanih hrvatskih rukometaša na Trgu i koncerte Marka Perkovića Thompsona, dok istodobno bez zadrške promovira simbole totalitarnih režima", kažu u zagrebačkom HDZ-u.

Zagreb bi, naglašavaju, kao suvremeni europski grad trebao dostojanstveno obilježavati Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. "Umjesto toga, on je pod vlašću Platforme i Partije postao grad zabranjenog domoljublja i promocije totalitarnog nasljeđa", poručili su.

Tomislav TomaševićHdzMarko Perković ThompsonKoncertPartizan
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