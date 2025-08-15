Gospodin Ivan već 40 godina peče janjce i odojke za Veliku Gospu: 'Tajna je u ljubavi prema poslu'

Velik broj hodočasnika danas je pohodilo marijansko svetište u Kamenskom kod Karlovca, a nakon Svete mise i procesije mnogi su se zabavili na prošćenju i narodnom veselju, tradicionalno i uz gastronomske užitke koje su pripremili ugostitelji, javlja KAportal.hr.

Jedan od najpoznatijih dakako je Ivan Žganjer iz Jaškova koji je najavio da mu je ovo zadnji put da svoje janjce i odojke peče u Kamenskom. Prošle je godine ovdje “okrenuo” pedeset janjaca i odojaka u čast pedesete obljetnice djelovanja restorana.

"Nakon 40 godina, sutra smo posljednji put na Kamenskom povodom blagdana Velike Gospe. Hvala našim dragim vatrogascima Kamensko na suradnji i zajedničkim uspomenama svih ovih godina. Dođite, zajedno ćemo moliti, slaviti i zaključiti jedno za nas posebno poglavlje", stoji u Facebook objavi restorana Žganjer.

Poruka mladima

Novinari KAportala posjetili su poznatog ugostitelja na njegovom punktu. Žganjer je sa sjetom i ponosom istaknuo da je "nakon odrađenih četiri desetljeća zadovoljan i da se dobro osjeća."

Budućim ugostiteljima na ovome tradicionalnom prošćenju poručio je da se svaki posao mora raditi s ljubavlju i da je to tajna njegovog uspjeha i dugovječnosti.

