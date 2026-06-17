Pijan po ulici pjevao pjesme Baje Malog Knindže, nije stao ni u policiji: Mora u zatvor

Dvadesetosmogodišnjak iz BiH kažnjen je s 15 dana zatvora zbog veličanja tzv. Krajine, odlučeno je presudom Općinskog suda u Zadru.

Pijan je na ulici pjevao pjesmu Baje Malog Knindže "Knindže Krajišnici", a i kad je uhićen i priveden i u policijskoj postaji je pjevao istu pjesmu, piše Zadarski list.

Odredbom Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira propisano je da će se onaj tko na javnom mjestu reproduciranjem pjesama remeti javni red i mir kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 700 do 4000 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

Optužnim prijedlogom PU zadarske, Policijske postaje Benkovac-Obrovac, ovog nezaposlenog tehničara za obradu drva terete da je 14. svibnja ove godine oko 18.55 sati u Gornjem Karinu, na ulici u blizini jednog kafića, pod utjecajem alkohola od 1,06 promila, remetio javni red i mir. Inače, neprijavljeno je imao smještaj u apartmanu u Gračacu.

Na ulici je izvodio pjesmu Baje Malog Knindže "Kninđe Krajišnici" koja veliča i slavi tzv. Republiku Srpsku Krajinu i pripadnike njenih oružanih snaga.

Policija je izašla po prijavi, upozorili su mladića da prestane s pjevanjem ove pjesme, no on se oglušio.

Priveli su ga u prostorije Policijske postaje Benkovac-Obrovac u Benkovcu gdje je nastavio s pjevanjem refrena iz iste pjesme. U prisutnosti više policajaca rekao je kako je došao u Karin vidjeti karinsko plavo more na kojem je kralj Petar dao život za otadžbinu. Zapjevao je refren još jedne pjesme Baje Malog Knindže i to iz pjesme "Pjeva Srpska Krajina" koja ima stihove "do srpskog se mora čuje, od Svilaje do Karina…"

Na sudu je rekao da se smatra krivim.

"To je sve što imam za reći u vezi prekršaja", kazao je 28-godišnjak koji je sucu poručio kako mu može izreći presudu od 14 dana zatvora za ovo što je učinio.