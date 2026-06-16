Pranjić nakon presude u Derventi: 'Povratnicima se mora zajamčiti sigurnost'

Trećeoptuženi Dalibor Tomušilović osuđen je na 13 mjeseci zatvora po optužnici za pomaganje u ubojstvu hrvatskog povratnika Marka Mišića u derventskom selu Brezik, zbog čega su nezadovoljstvo izrazili njegova supruga Lucija i hrvatski dopredsjednik u RS-u Davor Pranjić.

Osnovni sud u Derventi u utorak je izrekao presudu Tomušiloviću koji je snimao mobitelom te nije pomogao povratniku Mišiću nakon premlaćivanja i zlostavljanja u listopadu 2023. godine. Ovaj 68-godišnjak se prethodno usprotivio krađi drva iz njegove šume, a preminuo je mjesec dana kasnije u bolnici u Slavonskom Brodu. Supruga Lucija Mišić rekla je kako ne postoji pravda u ovome slučaju.

"Ogorčena sam, apsolutno ogorčena. To nije nikakva kazna. Ubiti ga i ostaviti na cesti da iskrvari. Nije to nikakva pravda", rekla je Lucija Mišić. Rekla je da će se konzultirati s djecom prije odluke o žalbi na prvostupanjsku presudu.

Hrvatski dopredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić nije želio komentirati nepravomoćnu presudu, ali je izrazio suosjećanje s obitelji: "Suosjećam s gospođom Mišić. To je veliki, tragičan gubitak... ta situacija je poražavajuća", rekao Pranjić. Dodao je kako se mora zajamčiti sigurnost svim povratnicima, napose onima iz manjinskih zajednica.

Za ubojstvo Marka Mišića ranije su osuđeni Novak Janković na četiri i pol godine zatvora i Milan Čulibrk na devet godina.

Nakon što su ga pretukli, teško ozlijeđeni Marko Mišić pronađen je u kanalu pored imanja. Unatoč liječničkoj pomoći u Slavonskom Brodu preminuo je mjesec dana kasnije.