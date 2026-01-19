FREEMAIL
VELIKA NAVALA /

Dosta je mora, ajmo na snijeg! Dalmatinci 'okupirali' Kupres, pogledajte fotografije

Foto: Matko Begovic/pixsell
1 /20
Kupres se i ove zime pokazao kao omiljeno zimsko odredište Dalmatinaca. Proteklog vikenda skijalište u Bosni i Hercegovini bilo je prepuno posjetitelja iz Splita, Šibenika, Kaštela i drugih dalmatinskih gradova. Blizina, dobra snježna podloga i mogućnost jednodnevnih izleta ili kratkih vikend-putovanja čine Kupres idealnim bijegom na snijeg.

Gužve na stazama i parkiralištima potvrđuju da Dalmatinci ni ove zime ne odustaju od svog omiljenog skijališta.

Kako su se provodili proteklog vikenda pogledajte u galeriji

19.1.2026.
8:46
RTL Danas
Matko Begovic/pixsell
KupresSkijanjeDalmatinci
Dosta je mora, ajmo na snijeg! Dalmatinci 'okupirali' Kupres, pogledajte fotografije