Dosta je mora, ajmo na snijeg! Dalmatinci 'okupirali' Kupres, pogledajte fotografije

Kupres se i ove zime pokazao kao omiljeno zimsko odredište Dalmatinaca. Proteklog vikenda skijalište u Bosni i Hercegovini bilo je prepuno posjetitelja iz Splita, Šibenika, Kaštela i drugih dalmatinskih gradova. Blizina, dobra snježna podloga i mogućnost jednodnevnih izleta ili kratkih vikend-putovanja čine Kupres idealnim bijegom na snijeg.

Gužve na stazama i parkiralištima potvrđuju da Dalmatinci ni ove zime ne odustaju od svog omiljenog skijališta.

