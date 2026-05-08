TAJNA USPJEHA?

Hrvatica koja stoji iza kampanje njujorškog gradonačelnika: 'Ne lažite biračima'

Govoreći o autentičnosti u političkoj komunikaciji, naglasila je kako političari ne bi smjeli mijenjati poruke ovisno o publici

8.5.2026.
15:33
danas.hr
Net.hr
Dora Pekeć, glasnogovornica aktualnog gradonačelnika New Yorka Zohrana Mamdanija, govorila je na Danima komunikacije u Rovinju o tome kako se gradi uspješna i autentična politička kampanja.

Pekić je za RTL Danas istaknula da uspjeh kampanje nije bio rezultat pukog stvaranja viralnog sadržaja, nego jasne i iskrene poruke koja je, kako kaže, stvarno doprinijela do birača.

"Naša poruka rezonirala je s građanima New Yorka na autentičan način, zbog čega nam je publika mogla vjerovati", rekla je.

Autentičnost u komunikaciji

Govoreći o autentičnosti u političkoj komunikaciji, naglasila je kako političari ne bi smjeli mijenjati poruke ovisno o publici kojoj se obraćaju.

"Publika je pametnija nego što mnogi misle i treba je tretirati s poštovanjem. Ako govorite iskreno i ne lažete biračima, to može daleko odvesti", poručila je.

Dodala je i kako politika ne mora uvijek biti ozbiljna i tmurna te da ljudi žele vidjeti pozitivu, nadu i optimizam.

"Ljudi vole vidjeti radost, nadu i osmijehe. I to može imati velik učinak", zaključila je.

Dani KomunikacijeNew YorkZohran MamdaniPolitička Kampanja
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
