Što čeka komunikacijsku industriju? Odgovore u Rovinju donose brojni stručnjaci i vizionari

Dani komunikacija održavaju se od 7. do 10. svibnja hotelu Lone u Rovinju, uz gotovo 100 programskih segmenata i aktivnosti, 200 govornika i nekoliko tisuća sudionika, gdje se jednom godišnje okuplja komunikacijska industrija – oglašivači, agencije, mediji, platforme i druge. Iza takvog okupljanja stoji i jasna programska ambicija: ne samo okupiti industriju, nego otvoriti pitanja koja izravno utječu na to kako komunikacija danas funkcionira i kako će funkcionirati u budućnosti. Upravo u tom kontekstu zatvara se lineup glavne dvorane, koja ove godine okuplja predavače čiji rad ide ispod površine vidljivih rezultata u područje stvarnog ponašanja korisnika, mjerljive učinkovitosti i odnosa koji oblikuju tržište.

Čelnik svjetske udruge oglašivača na festivalu

Stratešku perspektivu globalnih oglašivača na Dane komunikacija donosi Stephan Loerke, izvršni direktor World Federation of Advertisers, koji će u razgovoru Inside the Minds of Global Advertisers otvoriti pogled na industriju iz pozicije onih oglašivača koji definiraju očekivanja, budžete i standarde. Kao čelnik organizacije koja okuplja više od 150 najvećih svjetskih brendova i više od 60 nacionalnih udruga oglašivača, Loerke donosi uvid u promjene koje se već događaju u odnosima između klijenata i agencija. Poseban fokus bit će na novim globalnim smjernicama za odabir agencija i provođenje natječaja koje razvijaju WFA i VoxComm, a nedavno ih je u hrvatskom prijevodu izdao i HURA-in Intelligence Hub s odgovorima i standardima rada koji oblikuju budućnost industrijskih partnerstava.

Foto: Dani komunikacija

Glavni ekonomist IAB-a Europe predstavlja predviđanja za industriju

Širu sliku tržišta i kretanja koja stoje iza promjena i nestabilnosti u industriji donosi Daniel Knapp, glavni ekonomist IAB-a Europe, kroz predavanje Tomorrow’s Advertising Market, Today. Knapp se bavi analizom europskog i globalnog oglašivačkog tržišta, oslanjajući se na podatke o ulaganjima, medijskim trendovima, razvoju platformi i regulatornim okvirima. Njegov pristup usmjeren je na razdvajanje kratkoročnih trendova od dugoročnih pomaka, uz fokus na to gdje se budžeti zaista preusmjeravaju, koji segmenti tržišta ubrzavaju rast i kretanja promjena koje će nakon prezentacije poslužiti kao podloga donositeljima odluka i visokopozicioniranim liderima na festivalu.

Foto: Dani komunikacija

Pionir ekonomije o odnosu pažnje i pamćenja

Pitanje stvarne učinkovitosti komunikacije dodatno produbljuje Mike Follett, pionir ekonomije pažnje i suosnivač Lumen Researcha, koji u Rovinju gostuje s predavanjem The Long and the Short of Attention and Memory. Temeljeći se na jednom od najvećih globalnih istraživanja odnosa pažnje i pamćenja (dentsu Brand Reset), Follett analizira koliko je pažnje potrebno da bi komunikacija ostavila trag, kako se razlikuju kratkoročni i dugoročni učinci oglašavanja te zašto većina kampanja ne uspijeva prijeći granicu između “viđenog” i “zapamćenog”. Njegov rad, temeljen na opsežnim eye-tracking podacima, izravno dovodi u pitanje ustaljene metrike i uvodi pažnju kao ključni pokazatelj stvarne vrijednosti komunikacije.

Foto: Dani komunikacija

Connected commerce u praksi

Na festivalu gostuje Daan Klaver, suosnivač i kreativni direktor studija Build in Amsterdam, koji će u predavanju Commerce, Designed to Connect otvoriti pitanje konzistentnosti brenda u vremenu kada korisničko iskustvo više nije linearno niti vezano uz jedan kanal. Kroz rad s globalnim brendovima poput Adidasa, Polaroida i Akrisa, Klaver razvija pristup u kojem se brend gradi kao povezani sustav, a ne niz odvojenih dodirnih točaka. Njegovo predavanje fokusira se na to kako dizajnirati iskustvo koje ostaje stabilno bez obzira na platformu, zašto se većina organizacija i dalje strukturira prema internim procesima umjesto prema stvarnom ponašanju korisnika te što zapravo znači connected commerce u praksi.

Foto: Dani komunikacija

Program donosi i niz predavača čiji rad definira smjer industrije, među kojima su Jürgen Schmidhuber, nekonvencionalni otac moderne umjetne inteligencije, Julie Supan, elitna brend strateginja koja je postavila temelje YouTubea, Airbnba, Dropboxa, Reddita i Discorda, Mark Pollard, jedan od najutjecajnijih svjetskih stratega današnjice, Chris Do, poznati dizajner i kreativni mentor poznat po redefiniranju načina na koji kreativci pozicioniraju i naplaćuju svoj rad, Steve Keller, stručnjak za zvučni brending, Dora Pekeč, jedna od ključnih komunikacijskih stručnjakinja iza kampanje Zohrana Mamdanija za gradonačelnika New Yorka, Alex Cattoni, osnivačica platforme The Copy Posse koja okuplja zajednicu s više od pola milijuna marketinških stručnjaka, Neil Patel, globalni stručnjak za digitalni marketing i growth iza milijardi, te Jule Kim, stručnjakinja iz Amazona i Microsofta za leadership, komunikaciju pod pritiskom i donošenje odluka u kompleksnim situacijama.

Zajedno, ovi predavači oblikuju program glavne dvorane koji neće nuditi jednostavne zaključke, nego dublje razumijevanje odnosa između komunikacije, korisnika i tržišta s naglaskom na ono što ostaje nakon što kampanja završi.

Festival počinje sljedeći tjedan, a vremena za prijavu je sve manje – svi koji žele biti dio ovogodišnjeg izdanja više informacija mogu pronaći na službenim stranicama festivala.

Jedan od najboljih evenata na svijetu

Dani komunikacija prepoznati su kao jedan od najboljih evenata na svijetu prema britanskom Association Excellence Awardsu zbog svog out of the box pristupa, jedinstvene festivalske ponude, visokokvalitetne produkcije i organizacije. Dvanaesto izdanje festivala – koji je poznat po tome da se na njemu okupljaju ključni predstavnici oglašivača, agencija, stručnjaci za odnose s javnošću, predstavnici medija i ostali profesionalci iz komunikacijske industrije ključni za stvaranje i pokretanje promjena – i sljedećeg će proljeća u rovinjskom Loneu dočekati sve one koji komunikacijsku industriju istovremeno mrze i vole, ali prema njoj, zahvaljujući ovom festivalu koji zdušno okuplja komunikacijsku zajednicu, nikako ne mogu biti ravnodušni. Više informacija pročitajte na službenim stranicama festivala www.danikomunikacija.com.

