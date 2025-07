Splitski policajac (60), kojemu je u petak kasno navečer ranije uhićeni muškarac (32) u zgradi Policijske uprave splitsko-dalmatinske zadao nekoliko uboda džepnim nožem, dobro se oporavlja, doznaje se u KBC Split.

"Pacijent se dobro oporavlja, ima stabilne vitalne funkcije i može se kazati da je izvan životne opasnosti. Što se tiče nastavka njegovog liječenja, optimistični smo", izjavio je pročelnik Objedinjenog hitnog bolničkog prijema (OHBP) dr. Josip Krnić. Kazao je kako je ozlijeđeni policajac nakon inicijalnog zbrinjavanja na OHBP-u prebačen u Jedinicu intenzivnog liječenja (JIL) Klinike za anesteziju, te kako su liječnici poduzeli sve što je u njihovoj moći da mu pruže adekvatnu skrb.

Incident, u kojem je teško ozlijeđen policajac, dogodio se u petak navečer poslije 22 sata kada je u policiju na kriminalističko istraživanje priveden muškarac kojega se sumnjiči za kaznena djela iznude i protupravnog oduzimanja slobode u Makarskoj. On je policajca u jednom trenutku zatražio da ga pusti na toalet, a kada mu je udovoljeno u drugoj je prostoriji našao džepni nož kojim ga je izboo i ostavio da krvari na podu. Potom je pokušao pobjeći, no u tome su ga spriječili drugi policajci koji su zbog njegova otpora trebali upotrijebiti sredstva prisile da bi ga uhvatili.

Sanja Nazlić iz splitske policije je rekla da se u ovim trenucima nad uhićenim provodi kriminalističko istraživanje zbog napada i teškog ozljeđivanja službene osobe.

Jezivi detalji napada

Slobodna Dalmacija doznala je jezive detalje brutalnog napada. Navode da je 32-godišnji M.M. iz Makarske nožem policajcu zadao više od 20 ubodno-reznih rana po vratu, licu, lopaticama, predjelu trbuha i prepona. Nakon toga je s onesviještenog i krvavog policajca skinuo košulju, odjenuo je i pokušao pobjeći iz zgrade policijske uprave. Krenuo je stepenicama prema izlazu, ali je naišao interventni policajac koji je shvatio da gleda u bjegunca, a ne u kolegu. Prema jednoj verziji, vidimo mu je krv na košulji pa je reagirao. Druga verzija pak kaže da ga je prepoznao po fotografiji koja je kružila internim MUP-ovim sustavom.

Nakon svih pregledanih snimki znat će se točno kako se napadač dokopao oružja kojim je izveo jezivi napad. Određen mu je istražni zatvor zbog kaznenih djela za koja je bio od ranije tražen.

Postoji niz detalja koje je potrebno utvrditi kako bi inkriminacija sadržavala što preciznije okolnosti, no izgledno je da će se ići na kazneno djelo teškog pokušaja ubojstva. S obzirom na to da je za pokušaj počinjenja zapriječena jednaka sankcija kao i za dovršeno kazneno djelo, 32-godišnjaku prijeti dugotrajna kazna čiji je raspon od 20 do 40 godina zatvora.

Tražili ga desetak dana

Isti portal također doznaje da je policija za 32-godišnjakom tragala desetak dana nakon što je prošlog tjedna sudjelovao u izvršenju kaznenih djela na štetu dvije mlađe osobe na području Makarske. Neslužbeno doznaju da je sve počelo prošli tjedan u ponedjeljak kada je 35-godišnji A.E. iz Makarske nazvao 28-godišnjaka i naručio dostavu hrane u jedan od lokalnih kafića.

Dostavljača i još jednu mušku osobu koja je došla s njima u sačekuši su dočekala trojica muškaraca i zatočili u kafiću. Udarili su ih bokserom, uhvatili za ruke i noge i uveli u skladište. Potom su im preko usta stavili ljepljivu traku i prijetili im noževima. Od svakog su tražili 10 tisuća eura, a 35-godišnjak je odjednom 28-godišnjaka nožem ubo u lijevo koljeno.

Nakon dva dana uhićena su dvojica napadača - 35-godišnjak i 45-godišnjak, dok se za 32-godišnjim M.M. još tragalo. Konačno su ga uhitili u petak u 00.45 sati. Nakon kriminalističkog istraživanja završio je u podrumu policijske uprave, gdje je oko 22 sata od policajca zatražio da ga zbog bolova u trbuhu odvede u toalet i napao policajca.

